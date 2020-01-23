Süper Lig kulüpleri transferde frene bastı! İnanılmaz düşüş...

TFF tarafından uygulamaya konulan 'Harcama limiti' nedeniyle transferde frene basıldı. Geçen sezon ara transferde toplam 85 transfere 42.3 milyon Euro para saçan 18 Süper Lig ekibi, şu ana kadar 43 futbolcuya imza attırdı. Bu oyunculara 2.5 milyon Euro ödedi. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında transfere en çok para harcayan kulüp 1 milyon 250 bin Euro ile sarı kırmızılılar oldu.

Süper Lig, son yılların en az transfer yapılan kış dönemini geçiriyor. Geçen sezon 85 transfer yapan ve karşılığında 42.3 milyon Euro harcayan 18 kulüp şu ana kadar sadece 43 transfer yaptı ve 2.5 milyon Euro ödeme yaptı. Harcanan para geçtiğimiz yıla göre 17'de 1'e düştü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği harcama limitleri nedeniyle elleri kolları bağlanan ekipler, transferde ince eleyip sık dokumak zorunda kaldı.

EN BONKÖRÜ GALATASARAY

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir transfer yapmazken, Fenerbahçe Falette'e imza attırmasına rağmen harcama limitleri nedeniyle oyuncuya lisans çıkaramadı. Şu ana kadar Demir Grup Sivas, Göztepe ve Gaziantep FK birer futbolcu ile kadrolarını güçlendirdi. Ligin dört büyük ekibinden en çok parayı Galatasaray ödedi. Aslan, Onyekuru (750 bin Euro) ve Saracchi'ye (500 bin Euro) toplamda 1.25 milyon Euro verdi.

AVRUPA HIZ KESMİYOR

Türk kulüpleri transferde hareketsiz günler geçirirken, Avrupa'da ise transfer dönemi eski temposunda devam ediyor. Kış transfer döneminde İtalya Serie A ekipleri 114.8 milyon Euro, Almanya Bundesliga takımları 80,4 milyon Euro, İspanya La Liga temsilcileri 83,5 milyon Euro harcadı. İngiltere Premier Lig'de bu değer 43.2 milyon Euro, Fransa Ligue 1'de ise 35 milyon Euro oldu. Beş büyük ligde toplam kasadan çıkan para 357 milyon Euro'ya ulaştı.

(Sabah)