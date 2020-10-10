Süper Lig kemer sıktı!

AKŞAM Özel Haber

Şafak GÖZMEN

Transfere en çok parayı İngilizler harcadı. Biz ise 13. sırada yer aldık. Ligimizde mücadele eden 21 takım toplamda 33.24 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Süper Lig, İngiltere alt ligi Championship, İtalya Serie B ve La Liga 2'nin gerisinde kaldı. En çok bonservis ödemesi ise Fenerbahçe'ye ait.

2020-21 sezonu yaz transfer dönemi Avrupa’daki birçok ülkede sona erdi. Futbolun beşiği olarak lanse edilen İngiltere’de ise 16 Ekim’de perde kapanıyor. Buna rağmen Premier Lig, şu ana kadar en çok bonservis harcaması yapan lig olarak zirvede bulunuyor. Ada takımları tam tamına 1 milyar 400 milyon euroluk transfer harcaması yaptı. Transferde en çok parayı ise 247 milyon 200 bin euro ile Chelsea harcadı. Maviler’i Pep Guardiola’nın ekibi Manchester City 163 milyon 300 bin euro ile izledi.



33,2 MİLYON EURO ÖDENDİ

İngiltere’yi 762 milyon 740 bin euroluk harcama ile İtalya takip etti. Fransa Ligue 1 takımları 428 milyon 530 bin euro bonservis bedeli öderken, İspanya La Liga ekiplerinin kasasından 406 milyon 600 bin euro çıktı. Almanya Bundesliga 322 milyon 700 bin euro ile 5. basamakta yer aldı. Süper Lig’de ise yaşanan pandemi sonrasındaki ekonomik sıkıntılar nedeniyle kulüpler bu sezon fazla harcama yapamadı. Ligdeki 21 takım 33 milyon 240 bin euro bonservis ödedi.

2. LİGLERİN GERİSİNDEYİZ

Süper Lig, Portekiz Liga Nos, Rusya Premier Liga, Hollanda Eredivisie, Belçika Juliler Pro League’nin yanı sıra İngiltere’nin alt ligi olan Championship ile İtalya Serie B ve İspanya La Liga 2’nin de gerisinde kaldı. Ligimizde en çok bonservisi ise Fenerbahçe ödedi... 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, 8 milyon 920 bin euro ödeme gerçekleştirdi. Fener’i 7 milyon 850 bin euro ile Trabzonspor izledi. Beşiktaş, 850 bin euro ile 9., Galatasaray 675 bin euro ile 12.sırada yer aldı. TFF 1.Lig’e yükselen Samsunspor 1.86 milyon euroluk harcama ile GS ve BJK’yi geride bıraktı.

EN FAZLA KÂR CHAMPIONSHIP’İN



5 büyük lig içerisinde sadece İspanya La Liga 87 milyon 850 bin euro artı bakiyede kaldı. Oyuncu satışından en fazla kârı ise Championship takımları elde etti. Ada’nın alt lig ekipleri 91.54 milyon euroluk transfer yaparken, 274.48 milyon euroluk oyuncu sattı ve 182.94 milyon euroluk kâr sağladı. Süper Lig ise 2.47 milyon euro ekside...

248 İLE ZİRVE BİZİM

Kovid-19 salgını nedeniyle kulüplerin gelirleri azalmasına rağmen Süper Lig takımları yaz transfer döneminde kadrolarına tam 248 oyuncu dahil etti. Serie A’da 212, Ligue 1’de 138, La Liga’da 121, Premier Lig’de 113, Bundesliga’da 97 transfer oldu

