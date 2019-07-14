Süper Lig fikstürü 17 Temmuz'da çekilecek

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Medya Bilgilendirme:

TSYD üzerinden akredite olmuş medya mensuplarının izleyebileceği Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür törenlerinin görüntü çekim ve yayınını ligin yayıncı kuruluşu beIN SPORTS gerçekleştirecek.

Diğer ulusal TV kanallarının kameramanları ise salonun fuaye bölümünde oluşturulacak röportaj alanında çekim yapabilecek.

Kura çekimleri ile ilgili haber ve fotoğraflar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi www.tff.org adresinde yer alacak.”