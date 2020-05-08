Süper Lig eriyor: -29.4

Pandeminin futbol üzerindeki etkisi korkunç. Avrupa'da en çok etkilenen ise Süper Lig oldu. 12 Haziran'da futbol start alırsa kayıp eksi 21.9 olacak ancak ligin iptali halinde bu erime eksi 29.4'ü bulacak.

AKŞAM

KPMG Football Benchmark ekibi’nin araştırmasına göre; Avrupa’daki dokuz büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak Süper Lig yaşayacak. 687 milyon euroluk oyuncu değeri olan Süper Lig, öngörüldüğü gibi 12 Haziran tarihinde başlarsa değeri 536 milyon euroya (-21.9) gerileyecek. Eğer Süper Lig iptal edilirse değer 485 milyon euroya (-29.4) kadar düşecek. Süper Lig’in ardından en büyük değer kaybını eksi 28.7’yle İspanya La Liga yaşayacak.

LA LIGA’DA EKSİ

28.7 Şubat 2020’de La Liga’da oyuncuların değeri 6 milyar 664 milyon euro iken, ligin tamamlanması halinde bu değer 5 milyar 395 milyon euroya (-19.0) gerileyecek. Oynanmazsa değeri 4 milyar 748 milyon euroya (-28.7) kadar düşücek. Kulüpler bazında da dünyanın en değerli kadroları koronavirüs pandemisi nedeniyle değer kaybı yaşıyor. En büyük değer kaybını ise İspanyol devi Barcelona yaşayacak. 1 milyar 136 milyon euroluk kadro değeri olan Barcelona’nın, La Liga tamamlansa bile kadro değeri 903 milyon euroya (-20.5) gerileyecek. İspanya’da lig iptal edilirse İspanyol takımının kadro değeri ise 808 milyon euroya (-28.9) inecek.

OYNAMAK RAHATLATIR

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, “Liglerin tamamlanması kulüpleri biraz rahatlatacaktır ama liglerin iptal olması halinde birçok kulüp ekonomik olarak büyük bir maddi sıkıntıya girecektir” dedi.