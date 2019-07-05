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  3. Süper Lig ekiplerini birbirine düşüren Cem Barlık, Altınordu'ya imza atıyor

Süper Lig ekiplerini birbirine düşüren Cem Barlık, Altınordu'ya imza atıyor

Süper Lig ekiplerini birbirine düşüren Cem Barlık, Altınordu'ya imza atıyor

Alt yapı eğitimini Almanya'da alan 19 yaşındaki süper yetenek Cem Barlık için teklif yağıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Almanya’da Frankfurt alt yapısından yetişen ve şu anda Kaiserslautern U19’da oynayan genç yetenek Cem Barlık için Süper Lig ve TFF 1.Lig’de savaş çıktı. Mevkisinde yaşının en iyi oynayan futbolcuları arasında gösterilen Cenk için menajer Rahman Kıçe’nin Sivasspor, Konyaspor, Altınordu, Giresunspor ve Erzurumspor’dan resmi teklifler aldığı öğrenilirken, 2000 doğumlu oyuncunun Altınordu’ya çok yakın olduğu belirtildi.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Scout raporlarına göre fizik kapasitesi üst düzeyde olmasının yanı sıra hızı,tekniği, son vuruş becerisi ve takım oyununa yaptığı büyük katkıyla ön plana çıkan Cem Barlık'ın çok kısa bir süre içerisinde Avrupa’nın dev kulüplerinin takibine takılacağı bildirilirken, umut vaat eden ‘9’ numaranın 2012-13 JFC Fraknkfurt’ta 32 gol, 13-14’te 29 gol, 14-15 FSC Frankfurt’ta 14 gol ve en son geçtiğimiz sezon Kaiserslautern U19’da 21 maçta 7 gol 3 asistlik performansı dikkat çekti.

Türkiye U17 Takımı’nda da görev alan Cem Barlık 4 maçta attığı 3 golle yıldızlaşmıştı.

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