Süper Lig ekiplerine müjde! Benfica 8 futbolcusunu satış listesine koydu

TM Dijital Haber Merkezi

Portekiz Ligi’nde lider olmasına karşın Şampiyonlar Ligi’nde 3 puanla son sırada bulunan Benfica kadrosunda köklü değişiklikler olacak.

Teknik direktör Bruno Lage ve Rui Costa’nın yaptığı toplantıda Ocak ayında en az 4 futbolcu transferi düşünülürken, Benfica’nın 8 oyuncusuyla da yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Yaz ayında özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündemine gelen Fejsa’yı satış listesine koyan Portekiz devinin Samaris’e de teşekkür edeceği bildirilirken bu iki futbolcunun yanı sıra Caio, Cervi, Zivkovic gibi isimlerle de bağların koparılacağı kaydedildi.

İşte Benfica teknik heyetinin gözden çıkardığı 8 futbolcu:

1- Fejsa: Orta saha

2- Samaris: Orta saha

3- Caio: Orta saha

4- Conti: Defans

5- Cervi: Orta saha

6- Zivkovic: Ota saha

7- Taraabt: Orta saha

8- Jardel: Defans