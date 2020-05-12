Süper Lig ekipleri, TBF'nin aldığı karardan memnun

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Şube Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın alınmasını beklediklerini söyledi.
Liglerin oynanmaması yönündeki kararın sevindirici olduğunu belirten Sezgin, "Liglerin tescil edilmesi ve oynanması, insan sağlığından önemli değil. Önemli olan insan sağlığı, aklın yolu bir. Alınan kararı olumlu buluyoruz." dedi.
Sezgin, kulüp olarak liglerin oynanmayacağı kararını beklediklerini, bu nedenle gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.
Şimdiden gelecek sezon için hazırlıklarına başlayacaklarını ifade eden Sezgin, "Önümüzdeki sezon çok başka bir Bursaspor takımı göreceksiniz. Umarım bu karar tüm takımlar için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.
- Öngören: "Kararı destekliyoruz"
TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören de bu kararın çıkmasını beklediklerini dile getirdi.
Hem genel sağlık, hem de sporcu sağlığının düşünüldüğünü, bu kapsamda mantıklı bir karar alındığını kaydeden Öngören, "Sosyal mesafenin korunulması gereken bir süreç yaşanıyor." dedi.
Öngören, basketbolun temas, kontak sporu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bu karar doğru oldu. Basketbol denildiği zaman direkt sosyal mesafe akla geliyor. Sporcuların bu ortamda oynaması mantıklı değildi. Kararı destekliyoruz."
- Çataloluk: "Hakkaniyetli ve doğru karar"
Teksüt Bandırma Sportif Direktörü Turgay Çataloluk da kararı olumlu karşılandıklarını söyledi.
Bu kararın kendileri gibi başka kulüpleri de sevindirdiğini aktaran Çataloluk, "Farklı bir karar çıkması bizce doğru olmazdı. Kararın hakkaniyetli ve doğru olduğunu düşünüyoruz. Bitmemiş ve sonlanmamış bir yarışma var, bunun sonucunu sahada değil de masa başında belirlemek her açından doğru olmazdı." diye konuştu.
Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçildiğini kaydeden Çataloluk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ekonomik dengemizi tekrar oturtmak ve sonrasında ayağımızı yorgana göre uzatarak bir takım kurmak istiyoruz. Gelecek sene mücadeleden kopmayan, yine gençlere fırsat veren, elbette takviyelerle farklı bir Teksüt Bandırma izleyeceğiz."
Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.
West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.