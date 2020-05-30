Süper Lig ekibine kiralanıyor...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi gelecek isimler kadar gönderilecek isimleri de düşünen teknik direktör Fatih Terim, Mbaye Diagne konusunda kararını vermiş ve kadroda düşünmediğini yönetime iletmişti. Bu doğrultuda Senegalli forvetin Süper Lig takımına kiralanması gündeme geldi. İşte o transferin perde arkası...

Sezon başında kiralık olarak Club Brugge'e gönderilen Mbaye Diagne ile ikinci yarı Ajax'ın yolunu tutan Ryan Babel ise Terim'in gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Teknik heyetin de verdiği rapor doğrultusunda bu oyuncuların satışı için yönetim çalışma gerçekleştirecek. Ancak Senegalli oyuncunun elde kalması durumunda farklı bir kulübe kiralanması da gündemde.

Konuyla alakalı geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki golcünün yeni sezonda Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin formasını giyebileceği iddiası ortaya atıldı.

GÖZ-GÖZ'ÜN ÖNCELİĞİ SANTRFOR

Cameron Jerome'den istediği verimi alamayan, Kamil Wilczek'te ise hayal kırıklığı yaşayan Göztepe'de yönetim skorer bir golcü transferi için uzun süreden beri çalışmalar yapıyor. Adis Jahovic ve Demba Ba gittikten sonra golcülerinden bir türlü verim alamayan Göz-Göz önümüzdeki sezon forvet hattında sorun yaşamamak için transferde önceliği santrfora verdi.

Menajerler kiralık gittiği Club Brugge'de kadro dışı bırakılan ve Galatasaray'a geri dönen ancak İstanbul ekibinde de "İstenmeyen adam" ilan edilen Mbaye Diagne için Göz-Göz'ün kapısını çaldı. Menajerler, Daha önce Kasımpaşa'da müthiş bir performans sergileyen Senegalli golcüyü Göztepe'ye getirebileceklerini söyledi.

DIAGNE SICAK BAKIYOR

Diagne'nin de Süper Lig'de oynamaya da sıcak baktığını söyleyen menajerler uygun bir rakama transferin gerçekleşebileceğini dile getirdi. İngiltere ve Hollanda'dan da talipleri olan Diagne'yi Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro'ya kiralamayı kabul ettiğini söyleyen menajerler yıldız oyuncu için İzmir ekibine başvuru yaptı.

İyi bir golcü ama sosyal yaşantısı çalkantılı olan Diagne konusunda ise Göztepe yönetimi kararsız. Bu konuda son kararı teknik direktör İlhan Palut'un vereceği bildirildi. Galatasaray ile ilişkileri çok iyi olan Göztepe yönetiminin Palut'un onay vermesi halinde istediği rakama dünyaca ünlü yıldızı getirebileceği iddia ediliyor.

TAM BİR GOL MAKİNESİ AMA

Kasımpaşa'da iki sezon önce müthiş bir sezon geçiren ve 10.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne Süper Lig'e dönmeyi çok istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın da yıllık 3 milyon Euro kazanan Diagne'nin başka kulübe gitmesine sıcak baktığı hatta bu paranın 1.5 milyon Euro'sunu kendilerinin karşılaşacağı belirtildi.

Diagne Kasımpaşa'da 17 maçta 20 gol atmış; ara dönemde Galatasaray'a giden Diagne sezonu 36 maçta 31 golle tamamlamıştı. (Yeni Asır)