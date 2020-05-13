Süper Lig ekibi Fenerbahçeli Frey için pusuya yattı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerli 2021'de Mesut olacak Fenerli 2021'de Mesut olacak ngiliz basını Mesut Özil'in sözleşmesini Arsenal'de tamamlayacağını ve 2021 yılından sonra da Fenerbahçe'ye imza atacağını yazdı.

O başarının mimarı Seba'dır O başarının mimarı Seba'dır Beşiktaş'ın efsane kadrosunun istikrar abidesİ Kadir Akbulut, o dönemleri AKŞAM'a anlattı: “Başarı ve istikrarın devam etmesinde en büyük etken Başkan Süleyman Seba'ydı. Bizim çok kez arkamızda durdu. İyi günlerimizde, kötü günlerimizde bizim yanımızda oldu. Saha içinden geldiği için halden anlıyordu. Böyle olunca da başarılar geldi.”

Nihayet transferde mutlu son! Alacağı maaş bile belli Nihayet transferde mutlu son! Alacağı maaş bile belli Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzunca süredir peşinde olduğu Kwadwo Asamoah transferinde sona geldi. İtalyan ekibinden bonservisini alması beklenen başarılı sol bek, imza parasıyla birlikte yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray'da yolum uzun Galatasaray'da yolum uzun Muslera Boca Juniors'dan gelen transfer tekliflerine böyle cevap verdi: “Daha önce bazı kulüplerden teklifler geldi ancak kontratım bulunan Galatasaray bunları her zaman reddetti. Boca harika bir kulüp ama benim Galatasaray'da çok fazla zaman geçirme olasılığım yüksek.”

Beşiktaş'a Boateng müjdesi Beşiktaş'a Boateng müjdesi Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Boateng'in menajeri önemli açıklamalarda bulundu.

Prensin canı sıkıldı Prensin canı sıkıldı Suudi Arabistan hükümeti ve korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu iddia edildi. Newcastle United'ın Prens Selman'a satışı veto yiyebilir. Suudiler ve korsan yayıncılar arasında bağlantı olduğu belirtilen belgeler, lig yönetimine iletildi!