Süper Lig devlerinin gözdesi Almanya'ya gidiyor

Hoffenheim ve Hertha Berlin’in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Gençlerbirliği’nde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş’in de izlediği Berat, ligde çıktığı 23 maçta 1 gol attı. Gençlerbirliği’nin altyapısından yetişen Berat için konuşulan rakamlar 2-3 milyon Euro seviyelerinde.
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Hem Alanyaspor hem de Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yola devam ediyor. Bu nedenle Ali Koç, resmi temas kurmak için kupanın tamamlanmasını bekliyor. Ardından çok büyük ihtimalle Temmuz'da Erol Bulut dönemi resmen başlayacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.
Yönetimin tüm çabasına rağmen yıldız futbolcunun menajerinin her görüşmede farklı problemler çıkarttığı ve taraflar arasındaki iplerin artık kopma noktasına geldiği öğrenildi. Novak'ın menajeri de oyuncusunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'e önerdi.
Hırvatistan Ligi'nde takımı NK Ojisek 5. sırada olmasına rağmen rakipsiz bir şekilde gol krallığına yürüyen Mirko Maric için iki büyük kulüp transfer yarışına girdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş 25 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdürürken oyuncunun, Almanya ve İtalya'dan da talipleri bulunuyor.
Pek çok kulübün scout (izleme) ekibi tarafından takip edilen 17 yaşındaki Emin ve 19 yaşındaki Ali Yavuz, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda ciddi süreler alacak. Galatasaray'ın hocası, Ozan Kabak gibi bu iki gencin erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.
Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasının ardından Kara Kartal'da sahneye gençler çıkacak. Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na verecek olan Sergen Yalçın; Dorukhan Toköz'e de kadroda yer açacak. Erdoğan Kaya, Kartal Kayra gibi isimler de kalan 8 haftada şans bulacak.