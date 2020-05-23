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aksam.com.tr
  • 23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:43
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Süper Lig devlerinin gözdesi Almanya'ya gidiyor

Süper Lig devlerinin gözdesi Almanya'ya gidiyor

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Büyük kulüplerle adı anılan Berat Özdemir'e Bundesliga'dan teklifler var.

Hoffenheim ve Hertha Berlin’in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Gençlerbirliği’nde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş’in de izlediği Berat, ligde çıktığı 23 maçta 1 gol attı. Gençlerbirliği’nin altyapısından yetişen Berat için konuşulan rakamlar 2-3 milyon Euro seviyelerinde.

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