Süper Lig devlerini reddeden Benteke kulüp arıyor!

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Son 2 yıldır adı sık sık Süper Lig devleriyle anılmasına rağmen kariyerine İngiltere’de devam eden Christian Benteke bu sefer Türkiye’ye gelmek istiyor.

HODGSON BENTEKE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR

Premier Lig’de Crsytal Palace’ta yeteri kadar forma şansı bulamayan ve bu durumdan rahatsız olan 28 yaşındaki Kongo asıllı golcünün devamlı oynayabileceği bir takıma kiralık gelmeyi çok istediği öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun Süper Lig kulüplerine göz kırptığı bildirildi. Forvet hattında genelde Jordan Ayew’i kullanan Roy Hodgson’ın Benteke’nin ayrılık fikrine karşı çıkmadığı kaydedilirken, İngiliz teknik adamın son oynanan Liverpool maçında öğrencisine sadece 15 dakika şans vermesi köprülerin atılmasına neden oldu.

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Şu ana kadar ligde - İngiltere Lig Kupası’nda toplamda 12 maça çıkan ve gol ya da asist yapamayan Benteke’nin EURO 2020 Elemeleri’nde boy gösterme adına kendisine yeni bir takım baktığı anlaşılırken, Belçika Milli Takım hocası Roberto Martinez’in oyuncusuna “Kendini gösterebileceğin, kendini yeniden kanıtlayabileceğin bir kulüpte oynamalısın” nasihatinde bulunduğu anlaşıldı.