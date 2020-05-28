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  • Süper Lig 5 hafta maç programı açıklandı! İşte Süper Lig fikstürü ve puan durumu...
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:36
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Süper Lig 5 hafta maç programı açıklandı! İşte Süper Lig fikstürü ve puan durumu...

Süper Lig 5 hafta maç programı açıklandı! İşte Süper Lig fikstürü ve puan durumu...

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Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle ülkemizde de birçok önlem alınmış ve ligler uzun süre ara verilmişti. Son 5 maçın kaldığı Süper Lig'de şampiyonun kim olacağı merak edilirken 18 kulüp yeniden başlayacak ligler için hazırlıklara başladı. Kontrollü sosyalleşme programı yavaş yavaş uygulanmaya başlarken Süper Lig'de kalan son 5 maçın akıbeti belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig yeniden başlıyor! Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hayatı kabusa çeviren koronavirüs salgını nedeniyle liglerde ara verilmişti. Son 5 maçın kaldığı Süper Lig için 5 haftalık maç programı açıklandı. Buna göre 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları ile ligler başlayacak. İşte Süper Lig fikstürü ve puan durumu...

SÜPER LİG SON 5 HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi.

29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.

İŞTE 27., 28., 29., 30. VE 31. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

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