Süper Lig 5 hafta maç programı açıklandı! İşte Süper Lig fikstürü ve puan durumu...

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig yeniden başlıyor! Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hayatı kabusa çeviren koronavirüs salgını nedeniyle liglerde ara verilmişti. Son 5 maçın kaldığı Süper Lig için 5 haftalık maç programı açıklandı. Buna göre 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları ile ligler başlayacak. İşte Süper Lig fikstürü ve puan durumu...
SÜPER LİG SON 5 HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi.
29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
İŞTE 27., 28., 29., 30. VE 31. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçları programı açıklandı. Karşılaşmalar 16 ve 18 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak.
Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ı desteklediğini ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıkladı.
Koronavirüse karşı alınan önlemleri çiğneyerek toplu antrenmanlara başladığı ortaya çıkan Avusturya kulübü LASK Linz, tarihi bir ceza aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.