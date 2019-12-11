Süper Lig 15. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı. Haftanın önemli maçlarından Sivasspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 15'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma

20.30 Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 Galatasaray-Ankaragücü: Ali Şansalan

15 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Kayserispor: Özgür Yankaya

16.30 Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Denizlispor: Halis Özkahya

20.00 Medipol Başakşehir-Konyaspor: Hüseyin Göçek