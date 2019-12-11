Süper Lig 15. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı. Haftanın önemli maçlarından Sivasspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 15'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
13 Aralık Cuma
20.30 Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
14 Aralık Cumartesi
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Galatasaray-Ankaragücü: Ali Şansalan
15 Aralık Pazar
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 Medipol Başakşehir-Konyaspor: Hüseyin Göçek