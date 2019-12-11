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Süper Lig 15. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig 15. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı. Haftanın önemli maçlarından Sivasspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 15'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma

20.30 Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 Galatasaray-Ankaragücü: Ali Şansalan

15 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Kayserispor: Özgür Yankaya

16.30 Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Denizlispor: Halis Özkahya

20.00 Medipol Başakşehir-Konyaspor: Hüseyin Göçek


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