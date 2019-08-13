Süper Kupa'ya geri sayım başladı

Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçına, Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.
Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.
En çok Milan ve Barcelona kazandı
UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.
Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.
Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.
Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.
Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü
UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.
Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.
Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.
24 ayrı takım sevindi
Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.
Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ile İspanya'dan Atletico Madrid ise 3'er kez mutlu sona ulaştı.
UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.
1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı
Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.
O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.
Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.
İspanyollar son 10 kupanın 9'unu aldı
İspanyol ekipleri son 10 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.
Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.
Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.
En çok kazanan futbolcular Maldini ve Alves
UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu.
Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
İspanyol damgası
UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok İspanyol takımları müzesine götürdü.
İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.
Ancelotti ve Guardiola zirvede
Organizasyonu en çok kazanan teknik adamlar listesinde İtalyan Carlo Ancelotti ile İspanyol Pep Guardiola zirvede yer alıyor.
Ancelotti, Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014 yılında şampiyonluk yaşadı. Guardiola ise Barcelona'nın başında 2009 ve 2011, Bayern Münih ile de 2013 yıllarında mutlu sona ulaştı.
Kupanın tarihinde Carlo Ancelotti, Josep Guardiola, Diego Simeone, Luis Enrique ve Zinedine Zidane, hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan tarafta yer aldı.
En erken gol Costa'dan
UEFA Süper Kupa'da geçen yıl Real Madrid ağlarını 50. saniyede havalandıran Atletico Madridli Diego Costa, en erken golü atan futbolcu oldu.
Kupada 2012 yılında Radamel Falcao, 1977 yılında da Terry McDermott "hat-trick" yapma başarısını gösterdi.
Barcelona ile Sevilla arasında 2015 yılında oynanan ve 5-4 Kalatan ekibinin galibiyetiyle sona eren maç, organizasyonun en gollü mücadelesi olurken, en farklı galibiyetleri ise 2006 yılında Barcelona'yı 3-0 yenen Sevilla ile 2012 yılında Chelsea'yi 4-1 mağlup eden Atletico Madrid elde etti.
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