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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 19:02
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 19:07

Süper Kupa'da sahaya giren taraftara fıkra gibi ceza

Süper Kupa'da sahaya giren taraftara fıkra gibi ceza

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İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Sahaya giren Youtuber ve arkadaşlarının men cezası almasının yanı sıra maçın ardından yaşanan bir olay da ilk kez ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.

Türkiye'de oynan ve tüm dünyanın adeta nefesini tutarak izlediği Liverpool-Chelsea arasındaki Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor.

Penaltıların ardından Liverpool'un kupayı kaldırdığı maçta oynan futbol kadar, maç esnasında ve sonrasında yaşananlar da gündemi oldukça meşgul etti.

Müsabakanın ilk devresi oynanırken Youtube üzerinden fenomen olan bir ismin sahaya girmesi ile maç durmuş,

Fester Abdü lakaplı Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz güvenlik güçlerince yakalanarak polislere teslim edilmişti.

Yılmaz ve 4 arkadaşına, mahkemeye gönderildikten sonra 6222 sayılı kanun (Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun) üzerinden cezai işlem uygulanmış ve bu isimler 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edilmişti.

LİVERPOOL MAÇ OYNADIĞI SIRADA KARAKOLA GİDİP İMZA VERECEK

Maçın ardından ortaya çıkan bilgilere göre, Liverpool-Chelsea finalinde 6222'den ceza alanlar Fester Abdü ve 4 arkadaşı değil.

Maçın bitmesinin ardından sahaya giren ve Liverpool'ın dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın formasını almak isteyen bir Türk taraftar da güvenlik güçlerince yakalandı.

Daha sonra Spor Şube'de görevli polislere teslim edilen futbolsever, mahkemeye çıkarıldı ve o da diğerleri gibi 6222 üzerinden ceza yedi.

İsmi açıklanmayan taraftarın, tebellüğü belgesinde yer alan 'Tuttuğu Takım' kısmına Liverpool yazdığı görüldü.

İMZA ATMAZSA HAPİS YATABİLİR

6222 sayılı yasa gereğince bu kapsamda ceza alan bir kişi "Yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla" yükümlü.

Hatırlanacağı üzere daha önce bu cezayı alan bir taraftar, takımının maç oynadığı saatte karakola gidip imza vermemiş ve bu nedenle mahkemelik olmuştu. Mahkeme taraftarı haklı bulsa da Yargıtay devreye girmiş ve futbol müsabakalarına gitmesi yasaklanan taraftarın maç saatinde karakola imza atmayan taraftara ceza verilmesine hükmetmişti.

(Yeni Şafak)

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Süper Kupa sonrası fıkra gibi ceza!

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Süper Kupa finalinin yankıları devam ediyor. Sahaya giren Youtuber ve arkadaşlarının men cezası almasının yanı sıra maçın ardından yaşanan bir olay da ilk kez ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Salah'ın formasını almak için maç bittikten sonra sahaya giren Türk izleyici, Liverpool maçları oynandığı sırada karakola gidip imza atmak zorunda.

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