Süper Kupa'da iki takımın değeri dudak uçuklattı

İSTANBUL yarın 2019-20 sezonunun ilk büyük maçına ev sahipliği yapacak. Vodafone Park’ka oynanacak UEFA Süper Kupa finalinde İngiliz kulüpleri Liverpool ile Chelsea şampiyonluk için kapışacak. Dev final için sahaya çıkacak iki takımın değeri ise 2 milyar euroyu aşıyor.
LİVERPOOL DAHA DEĞERLİ
1 milyar 100 milyon euroluk Liverpool’un golcüsü Muhammed Salah 160 milyon euroluk değeri ile sahanın en pahalı ismi olurken onu 125 milyon euro ile takım arkadaşı Sadio Mane takip ediyor. 900 milyon euroluk Chelsea’nin en pahalı futbolcusu ise 95 milyon euroluk N’Golo Kante.
ÖNLEMLER ALINDI
Öte yandan dev final için İstanbul’da her türlü önlem alındı. Maç günü Liverpoollu taraftarlar Taksim Meydanı, Chelsealiler ise Beşiktaş Çarşı Meydanı’nda toplanıp, stada götürülecek. Maç sonu galip takım ile mağlup takım farklı yerde toplanacak. Kriz masası olaylara anında müdahale edecek.
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