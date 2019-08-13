  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 09:09
  • |
  • 13 Ağustos 2019 Salı 09:09

Süper Kupa'da iki takımın değeri dudak uçuklattı

Süper Kupa'da iki takımın değeri dudak uçuklattı

Paylaş

Liverpool 1 milyar 100 milyon euroyu bulan değeri ile öne çıkarken, Chelseali futbolcuların piyasa değeri ise 900 milyon euroyu aşıyor. Sahadaki en pahalı oyuncu 160 milyon euroluk Salah...

İSTANBUL yarın 2019-20 sezonunun ilk büyük maçına ev sahipliği yapacak. Vodafone Park’ka oynanacak UEFA Süper Kupa finalinde İngiliz kulüpleri Liverpool ile Chelsea şampiyonluk için kapışacak. Dev final için sahaya çıkacak iki takımın değeri ise 2 milyar euroyu aşıyor.

LİVERPOOL DAHA DEĞERLİ
1 milyar 100 milyon euroluk Liverpool’un golcüsü Muhammed Salah 160 milyon euroluk değeri ile sahanın en pahalı ismi olurken onu 125 milyon euro ile takım arkadaşı Sadio Mane takip ediyor. 900 milyon euroluk Chelsea’nin en pahalı futbolcusu ise 95 milyon euroluk N’Golo Kante.

ÖNLEMLER ALINDI
Öte yandan dev final için İstanbul’da her türlü önlem alındı. Maç günü Liverpoollu taraftarlar Taksim Meydanı, Chelsealiler ise Beşiktaş Çarşı Meydanı’nda toplanıp, stada götürülecek. Maç sonu galip takım ile mağlup takım farklı yerde toplanacak. Kriz masası olaylara anında müdahale edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Vida Rennes'in teklifini yetersiz buldu

title

Arda Turan: Sadece kazanmaya oynamak bizim için bir avantaj olabilir

title

Yukatel Denizispor, Modou Barrow'u 1 yıllığına kiraladı

Chelsea İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak
100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak

100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak

İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.

Fatih Terim'den Albayrak'a ön libero talimatı
Fatih Terim'den Albayrak'a ön libero talimatı

Fatih Terim'den Albayrak'a ön libero talimatı

4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, ön libero transferi için gaza basmalarını istedi.

Konoplyanka'da Lens korkusu
Konoplyanka'da Lens korkusu

Konoplyanka'da Lens korkusu

29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kiralama teklifine sıcak bakan Schalke ise sözleşmeye mecburi satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Lens transferinde benzer yolu izleyen Siyah-Beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kötü performansından dolayı bu öneriye temkinli bakıyor.

Falcao'da son 48 saat
Falcao'da son 48 saat

Falcao'da son 48 saat

Monaco, Sevilla’nın forveti Ben Yedder’le anlaşma sağladı. Fransızlar bu gelişme üzerine tecrübeli forvete gidiş izni verdi. 33 yaşındaki futbolcu yarın veya perşembe günü Galatasaray için İstanbul’da olacak.

Ersun Yanal kara kara düşünüyor
Ersun Yanal kara kara düşünüyor

Ersun Yanal kara kara düşünüyor

Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta sahada ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak.

Durmisi geliyor
Durmisi geliyor

Durmisi geliyor

Aleksandar Kolarov’da umutlar iyice azalırken, Lazio ile Durmisi için kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Danimarkalı sol bekin de gelmeye niyeti var. 2-3 güne Kolarov bitmezse Riza Durmusi Fenerbahçe’ye katılacak.

Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü
Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü

Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü

Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.