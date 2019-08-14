Süper Kupa mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'yi İstanbul'da buluşturan UEFA Süper Kupa mücadelesi bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Bu dev karşılaşma beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz ve ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
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beIN Sports Haber Digiturk 83, Kablo TV 223, Şifresiz 4A, Web , Turkcell TV+ 71, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
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Turksat4a
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Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
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