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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:31
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:31

Süper Kupa mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek

Süper Kupa mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek

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UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea'yi buluşturacak olan mücadele futbol severlere şifresiz ve ücretsiz olarak ulaşacak. İstanbul'da oynanacak dev karşılaşmaya tüm halk direkt olarak ulaşabilecek.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'yi İstanbul'da buluşturan UEFA Süper Kupa mücadelesi bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Bu dev karşılaşma beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz ve ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

İŞTE KANAL BİLGİLERİ

beIN Sports Haber Digiturk 83, Kablo TV 223, Şifresiz 4A, Web , Turkcell TV+ 71, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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Turksat4a

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