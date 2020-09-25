Süper Kupa Bayern Münih'in

Samatta: Yoksulluktan zirveye

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta'nın örnek aldığı isim Galatasaraylı Drogba... 7 çocuklu bir ailede büyüdüğünü beliren Tanzanyalı, “Drogba gibi olmak istiyordum ama şimdi Kane'i izliyorum.” dedi.