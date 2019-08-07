Süper Kupa, Ankara'da sahibini bulacak! İşte Galatasaray ve Akhisarspor'un muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da

Galatasaray ile Akhisarspor, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.

- Galatasaray 9'uncu, Akhisarspor ikinci kez oynayacak

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 9'uncu, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele edecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen yıl da Konya'da oynanan maçı penaltılarda Akhisarspor'a kaybetti.

- İkinci kez karşılaşacaklar

Galatasaray ile Akhisarspor, TFF Süper Kupa'da ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçen yıl Konya'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde de takımlar skoru değiştirmeyi başaramayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, kupanın sahibi oldu.

- En fazla Galatasaray kazandı

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

- İlk maçlar Almanya'da oynandı

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

- Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 7 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Konya (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara ve Samsun'da yapılan bu 7 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

- Ankara ikinci kez ev sahipliği yapacak

Başkent Ankara, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

Ankara'da 2015 yılında oynanan kupada Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 1-0 yenerek kupayı kazandı.

Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadı, 22 bin seyirci kapasitesine sahip.

- Cumhurbaşkanlığı Kupası

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Fatih Terim, Galatasaray'da 20. kupanın peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa maçında Ankara'da Akhisarpor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeye çok yakın.

Sarı-kırmızılı takımın, Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakayı kazanması halinde, Fatih Terim kariyerindeki 20. kupaya ulaşmış olacak.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da daha önce 19 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

- Kazandığı kupalar

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.

Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Tecrübeli teknik adam, 2017-2018 sezonunun devre arasında başlayan Galatasaray'daki dördüncü döneminde ise 2 lig, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü.

- Yılı 3 kupayla tamamlayacak

Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında mutlu sona ulaşması durumunda Fatih Terim, 2019 yılını üç kupayla kapatacak.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde bu yıl Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

- Süper Kupa maçında cezalı

Fatih Terim, cezası nedeniyle Süper Kupa maçında takımının başında bulunamayacak.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti.

Cezasının birini geçen sezonun son haftasında çeken Terim, Süper Kupa'daki Akhisarspor ile Süper Lig'de bu sezonun ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynanacak karşılaşmada sahada yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan - Mariano - Luyindama - Marcao - Nagatomo - Donk - Seri - Jimmy Durmaz - Belhanda - Adem Büyük - Babel

Akhisarspor: Gökhanc - Vrsajevic - Alperen - Cocalic - Kadir - Eray - Rotman - Aykut - Burhan - Erhan - Bertuğ