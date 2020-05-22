Süper 21 bilmecesi

Süper Lig'de küme düşme kalkarsa, ortalık adeta toz duman olacak. Avantajlı durumdaki Sivas, şampiyonluk yolunda düşme tehlikesi yaşayan 5 rakibiyle oynayacak.

AKŞAM



KÜME düşme kuralının bu sezon kalkması durumunda şampiyonluk için bazı takımların avantaj sağlayacağı konuşuluyor. Son 8 haftada Trabzonspor 3, Başakşehir 3, Galatasaray 2, Sivasspor ise 5 küme düşme mücadelesi veren takımla karşılaşacak.

YAYIN GELİRLERİ DÜŞECEK

Gelecek sezonda Süper Lig’de 21 takım olması yayın gelirinin dağılımını da etkileyecek. 4 büyük kulübün yayın gelirinden aldığı pay azalacak. Kulüplerin deplasman maliyetleri artacak. Gelecek sezonun sonuna ertelenen Euro 2020 yapılacak. Futbolcular sadece ligde 40 maç yaparak bu turnuvaya girecek.

3 KULÜP DESTEKLİYOR

Ligde bu sezon ‘düşme kalksın’ isteğinde bulunanlar Kayseri, A.Gücü, Malatya, Konyaspor, Rize, Kasımpaşa ve G.Birliği. F.Bahçe, Beşiktaş ve Göztepe bu karara tepki göstermedi.