Süper 21 bilmecesi

AKŞAM
KÜME düşme kuralının bu sezon kalkması durumunda şampiyonluk için bazı takımların avantaj sağlayacağı konuşuluyor. Son 8 haftada Trabzonspor 3, Başakşehir 3, Galatasaray 2, Sivasspor ise 5 küme düşme mücadelesi veren takımla karşılaşacak.
YAYIN GELİRLERİ DÜŞECEK
Gelecek sezonda Süper Lig’de 21 takım olması yayın gelirinin dağılımını da etkileyecek. 4 büyük kulübün yayın gelirinden aldığı pay azalacak. Kulüplerin deplasman maliyetleri artacak. Gelecek sezonun sonuna ertelenen Euro 2020 yapılacak. Futbolcular sadece ligde 40 maç yaparak bu turnuvaya girecek.
3 KULÜP DESTEKLİYOR
Ligde bu sezon ‘düşme kalksın’ isteğinde bulunanlar Kayseri, A.Gücü, Malatya, Konyaspor, Rize, Kasımpaşa ve G.Birliği. F.Bahçe, Beşiktaş ve Göztepe bu karara tepki göstermedi.
Kulüpler Birliği toplantısında, beIN Sports ile sorunların devam etmesi durumunda yeni bir ihalenin yapılması konuşuldu. Futbol Federasyonu ve ‘Birlik' 4 alternatifli yayın planını belirlemiş durumda.
Yayıncı kuruluş, liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bunun verilmesi durumunda ise 35 milyon TL'nin hesaplara yatırılacağının sözünü verdi.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Palomino'yla büyük oranda anlaştı.
GALATASARAY için yeni bir iddia Meksika'dan geldi.
Beşiktaş'la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve adları Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i Sarı-Lacivertli taraftarlar istemiyor.
MARİANO'YLA yollarını ayıracak olan G.Saray, Brezilyalı oyuncunun alternatiflerini belirlemeye başladı.
MARİO Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, Football İtalia'ya açıklamalarda bulundu.