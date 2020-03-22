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aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 17:36
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  • 22 Mart 2020 Pazar 17:36

Sumudica'nın koronavirüs çelişkisi!

Sumudica'nın koronavirüs çelişkisi!

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Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübün uyarılarına rağmen Gaziantep'i terk ederek ülkesi Romanya'ya gitti. Bu olayın ardından Rumen çalıştırıcının 10 gün önce yaptığı “Bu virüs çok abartılıyor” sözleri akıllara geldi.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de spor müsabakalarını derinden etkiledi. Salgın nedeniyle Türkiye’de başta futbol olmak üzere tüm spor müsabakaları ertelendi. Erteleme kararının ardından bütün kulüpler futbolcularına ve teknik heyetlerine Türkiye’yi terk etme yasağı koyarken, bu yasağı delen tek kişi ise Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica oldu.

Liglerin ertelenmesinin ardından Gaziantep ekibinin futbolculara ve teknik heyete bir hafta izin verip şehri terk etmemeleri yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen Rumen teknik adam, iki gün önce kiraladığı özel jetle ülkesi Romanya’ya gitti.

"KORONAVİRÜS ABARTILIYOR" DEMİŞTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, takımın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesinde gazetecilere verdiği açıklamalarda, virüsün çok abartıldığını söylemişti. Sumudica, 11 Mart Çarşamba günü yaptığı konuşmasında, "Benim şu an için tek korkum, tek endişem maçlara seyirci alınmaması yada takımların deplasmana gidememesi. Umarım böyle bir şey olmaz. Bu hastalığın çok fazla propagandası yapılıyor. Bu hastalık çok abartılıyor. Benim ülkemde de bu hastalıktan 29 vaka görüldü ve kimse ölmedi. Ama normal gripten geçtiğimiz aylarda 50 kişi hayatını kaybetti. O yüzden bu olay çok abartılıyor. Türkiye de bu konuda önlemini iyi aldı. Ben futbolcularımda da bu konuda bir panik havası görmedim. Herkes nasıl davranması gerektiğini biliyor sonuçta. Konu hakkında çok fazla da bilgim yok. Bu konular bilim adamlarının konusu. Benim söyleyeceğim, çok fazla bir şey yok. Daha fazla konuşup propaganda yada panik havası oluşturmamak gerek" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rumen teknik adamın bu açıklamalarına ve kulübün uyarılarına rağmen Gaziantep’i terk edip ülkesine gitmesi şaşkınlıkla karşılandı. Sumudica’nın bu tavrı sosyal medyada da en çok konuşulan olaylar arasında yer aldı.

ÖZEL JET KİRALADI

Yaşan olayın ardından Rumen basınına açıklamalarda bulunan Sumudica, daha önce bir rahatsızlık geçirdiğini ve risk almak istemediği için özel jet kiralayarak ülkesine döndüğünü söyledi. Sumudica, herkesten anlayış beklediğini aktararak her şey normale döndüğü anda Türkiye’ye dönmeye hazır olduğunu da vurguladı.

GAZİANTEP FK’NIN TAVRI MERAK KONUSU

Gaziantep Futbol Kulübü ise yaşanan hadise karşısında sessizliğini koruyor. Kırmızı-siyahlı ekibin, olay hakkında herhangi bir açıklama yada bilgilendirme yapmaması dikkat çekerken, spor dünyasında sıkça konuşulan bu durum hakkında nasıl bir tavır sergileyeceği merek ediliyor.

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