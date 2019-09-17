Sumudica'dan milli takım yanıtı: Bana göre değil

Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek dikkat çeken Gazişehir'de teknik direktör Marius Sumudica'ya ülkesinden teklif geldi. Romanya Futbol Federasyonu'nun Sumudica'yı milli takımın başına getirmek istediği iddia edildi. Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede Sumudica'nın teklife sıcak yaklaşmadığı belirtildi.

GSP'de yer alan habere göre Romanya Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörü Cosmin Contra'nın yerine Marius Sumudica'yı göreve getirmek istiyor. Rumen yetkililerin kendi aralarında Sumudica ismi üzerinde tartıştığı ve tecrübeli teknik adamla ilk temasın da gerçekleştiği belirtildi. Sumudica'nın kulüp takımları çalıştırmak istediğini belirterek ilk teklife olumsuz yaklaştığı ancak görüşmelerin devam edebileceği yazıldı.

"MİLLİ TAKIM BANA GÖRE DEĞİL"

Sumudica'nın geçmiş dönemlerde, "Seçici teknik direktör olmayı istemiyorum. Çünkü ben her gün sahada olmak istiyorum. Ulusal seviyede yılda birkaç maça çıkmak bana göre değil." şeklindeki sözleri de haberde hatırlatıldı.

(Futbol Arena)