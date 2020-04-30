Sumudica Türkiye'ye dönemiyor

"Gaziantep'ten en geç 1 Mayıs'ta orada olmam gerektiğine dair bir mail aldım. 14 günlük karantina sonrasında idmanlar başlayacak, Türkler de ligi 12-15 Haziran tarihinde başlatmayı planlıyor. Yayıncı kuruluş bu kararı aldı ve onlar erken başlamasını istiyor. Hafta aralarında da maçlar oynanacak ve seyirci olmayacak.
UÇMAMA İZİN VERİLMEDİ
Mail geldikten sonra uçuş yasağı olduğunu fark ettim ancak özel uçuşların bir problem olmayacağını düşündüm. Ödememi yaptım, bazı formları doldurdum ve bugün Romanya'da yetkililerin uçmama izin vermediğini gördüm. Sebebi 14 Mayıs'a kadar Türkiye ile Romanya arasındaki uçuşların durdurulmasıymış. Fransa'dan, Almanya'dan geri dönen oyuncularım var ama ben dönemiyorum çünkü ben Romanya'dayım.
BÜYÜK PARA KAYBEDECEĞİM
Türkiye'deki gazeteciler bana saldırdı çünkü ligde çalışan tek yabancı hocayım. Ailemle olmak için geri döndüm ve çalışmak için de dönmemi gerektiren bir sözleşmem var. Eğer sözleşme feshedilirse, çok büyük para kaybedeceğim.
KULÜBE TÜM BELGELERİ YOLLADIM
Uçak Macaristan'dan gelecek ve doğrudan Türkiye'ye gidecek, ben çalışmak istiyorum. Kulübe tüm belgeleri yolladım.
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