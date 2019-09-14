Sumudica: Taktiğimiz tuttu
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Sumudica, Beşiktaş'a karşı taktiklerinin tuttuğunu söyledi;
"3 STOPER TAKTİĞİMİZ TUTTU"
Çok mutlu olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse, biz sahaya 3 stoperle çıktık ve taktiğimiz tuttu. Geldiğim günden beri bunu istiyorum. Sonunda oldu. Bugün oldu. 7 puana ulaştık. Çok mutluyum. Büyük takıma karşı oynadık. 3 büyük puan bizim oldu." dedi.
"BU TAKIMI KUCAKLAMALILAR"
Kazanılan 3 puanı, Gaziantep taraftarlarına hediye ettiğini söyleyen Sumudica, "Buradan galibiyeti taraftarlarıma hediye ediyorum. Bir de mesaj veriyorum. Gaziantep yeni bir takım doğurdu, iyi bir takım oldu. Bu takımı kucaklamalılar." ifadelerini kullandı.