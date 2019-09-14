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Sumudica: Taktiğimiz tuttu

Sumudica: Taktiğimiz tuttu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sumudica, Beşiktaş'a karşı taktiklerinin tuttuğunu söyledi;

"3 STOPER TAKTİĞİMİZ TUTTU"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse, biz sahaya 3 stoperle çıktık ve taktiğimiz tuttu. Geldiğim günden beri bunu istiyorum. Sonunda oldu. Bugün oldu. 7 puana ulaştık. Çok mutluyum. Büyük takıma karşı oynadık. 3 büyük puan bizim oldu." dedi.

"BU TAKIMI KUCAKLAMALILAR"

Kazanılan 3 puanı, Gaziantep taraftarlarına hediye ettiğini söyleyen Sumudica, "Buradan galibiyeti taraftarlarıma hediye ediyorum. Bir de mesaj veriyorum. Gaziantep yeni bir takım doğurdu, iyi bir takım oldu. Bu takımı kucaklamalılar." ifadelerini kullandı.

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