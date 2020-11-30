Sumudica eleştirilere yanıt verdi: 'Artık susacağım'

Türkiye'nin gündeminden bir an olsun düşmeyen Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, özel açıklamalarda bulundu.
BENİ YENECEKSENİZ SAHADA YENİN
"Beni yenecekseniz sahada yenin" diyen Sumudica, "Bu benim son cevabım. Sadece bir kez söyleyeceğim. Beni avlayacaksanız, yenecekseniz bunu sahada yapın. Türkiye çok sevdiğim demokratik bir ülke. Bu sadece futbol ve değerinizi gösteren şey de sahada alınan sonuçlar. Takımım son 20 maçta sadece 1 kez yenildi. O maçta da Galatasaray'a deplasmanda yenildik. Evimizde son olarak 18 Ocak'ta Fenerbahçe'ye yenildik ve o tarihten beri sahamızda yenilmiyoruz" şeklinde konuştu.
NARKOZ ALMIŞ GİBİ DURACAĞIM
Bundan sonra yedek kulübesinde "narkoz almış" gibi oturacağını dile getiren Sumudica, "Bu herkese söyleyeceğim son sözdür. Bu saatten sonra sadece resmi basın toplantılarında konuşacağım. Artık, yedek kulübesinde narkoz verilmiş biri gibi durmaya gayret edeceğim. Buna rağmen bu ligdeki diğer tüm teknik adamlardan daha canlı ve daha istekli olacağıma emin olabilirsiniz. Takımımla ve şehrim Gaziantep'le gurur duyuyorum. Bu şehir ve bu takım için sonuna kadar savaşacağım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettikleri maçta N'Sakala'nın golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Başarılı antrenörün gol sevinci sırasında takılıp sendelediği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.
Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah hoca, son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak. Tecrübeli teknik adam, sezon başında bonservisli olarak transfer edilen yıldızları kazanmaya çalışacak.
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23'ü isabetli 48 şut çekti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.