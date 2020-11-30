Sumudica eleştirilere yanıt verdi: 'Artık susacağım'

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Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin gündeminden bir an olsun düşmeyen Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, özel açıklamalarda bulundu.

BENİ YENECEKSENİZ SAHADA YENİN

"Beni yenecekseniz sahada yenin" diyen Sumudica, "Bu benim son cevabım. Sadece bir kez söyleyeceğim. Beni avlayacaksanız, yenecekseniz bunu sahada yapın. Türkiye çok sevdiğim demokratik bir ülke. Bu sadece futbol ve değerinizi gösteren şey de sahada alınan sonuçlar. Takımım son 20 maçta sadece 1 kez yenildi. O maçta da Galatasaray'a deplasmanda yenildik. Evimizde son olarak 18 Ocak'ta Fenerbahçe'ye yenildik ve o tarihten beri sahamızda yenilmiyoruz" şeklinde konuştu.

NARKOZ ALMIŞ GİBİ DURACAĞIM

Bundan sonra yedek kulübesinde "narkoz almış" gibi oturacağını dile getiren Sumudica, "Bu herkese söyleyeceğim son sözdür. Bu saatten sonra sadece resmi basın toplantılarında konuşacağım. Artık, yedek kulübesinde narkoz verilmiş biri gibi durmaya gayret edeceğim. Buna rağmen bu ligdeki diğer tüm teknik adamlardan daha canlı ve daha istekli olacağıma emin olabilirsiniz. Takımımla ve şehrim Gaziantep'le gurur duyuyorum. Bu şehir ve bu takım için sonuna kadar savaşacağım" ifadelerini kullandı.