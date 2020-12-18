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aksam.com.tr
  • 18 Aralık 2020 Cuma 23:14
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Süleyman Karadeniz'den bronz madalya

Süleyman Karadeniz'den bronz madalya

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Serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Dünya Kupası'nda Ukraynalı Andriitsev'i yenerek bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde, 97 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında Ukraynalı Valerii Andriitsev ile karşılaştı.

Rakibini 2-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Türkiye, serbest stil takımlar klasmanında Rusya'nın ardından ikinci olarak organizasyonu tamamladı.

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