Süleyman Karadeniz'den bronz madalya

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Süleyman Hurma'dan Fatih Terim sözleri Süleyman Hurma'dan Fatih Terim sözleri Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hurma, “Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum” derken Onyekuru ile ilgilenmediklerini ve birkaç transfer daha yaptıklarını söyledi.

Mehmet Topuz dolandırıldı! Dudak uçuklatan rakam Mehmet Topuz dolandırıldı! Dudak uçuklatan rakam Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul'da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı.

Levent Şahin o anları anlattı! Terim'in atılması... Levent Şahin o anları anlattı! Terim'in atılması... Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Fatih Terim'in kırmızı kartıyla ilgili olarak “Bugün maçtan daha çok hocamızın atılması konuşulacak” diyen Şahin, “Artık kulübelere daha çok bakılmalı” dedi.

TFF, yayıncı kuruluşun açıklamasını yalanladı TFF, yayıncı kuruluşun açıklamasını yalanladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluşun ‘TFF'ye ödemeleri tam olarak yaptık' açıklamasını yalanladı. Federasyondan yapılan açıklamada “Digitürk, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir” ifadelerini kullandı.

Tam 60 yıl sonra bir ilk Tam 60 yıl sonra bir ilk Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, 7 resmi maç sonra yenilgi yaşadı.