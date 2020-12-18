Süleyman Karadeniz'den bronz madalya

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde, 97 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında Ukraynalı Valerii Andriitsev ile karşılaştı.
Rakibini 2-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.
Türkiye, serbest stil takımlar klasmanında Rusya'nın ardından ikinci olarak organizasyonu tamamladı.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hurma, “Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum” derken Onyekuru ile ilgilenmediklerini ve birkaç transfer daha yaptıklarını söyledi.
Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul'da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Fatih Terim'in kırmızı kartıyla ilgili olarak “Bugün maçtan daha çok hocamızın atılması konuşulacak” diyen Şahin, “Artık kulübelere daha çok bakılmalı” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluşun ‘TFF'ye ödemeleri tam olarak yaptık' açıklamasını yalanladı. Federasyondan yapılan açıklamada “Digitürk, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir” ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, 7 resmi maç sonra yenilgi yaşadı.
Galatasaray karşısında maçın 111. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Mevlüt Erdinç, 3 puandan dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, "İnşallah gollerin devamı gelecek" dedi.