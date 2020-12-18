Süleyman Hurma: Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hurma, “Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum” derken Onyekuru ile ilgilenmediklerini ve birkaç transfer daha yaptıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndan oynanan maçın ardından konuşan Hurma, "Günün sonunda mutluyum ama çok zor, stresli, gergin, galibiyet sevincini yaşayamayacağım bir maç oldu. Özellikle son dönemlerde sadece bize değil birçok takıma karşı sahada olan yanlışlıklar, VAR odasında olan yanlışlıklar düzeltilir diye umut ediyorum. Aksi taktirde futbolda hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Sonuçta bu bir oyun ama çok emek ve yatırım yapılan bir oyun. Dolayısıyla ilgili ve yetkilileri bu durumu düzeltmeye davet ediyorum." diye konuştu.

- "FUTBOLUMUZ GERÇEKTEN KÖTÜYE GİDİYOR"



Kırmızı kartla kulübeden ihraç edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in neden kızdığını bilmediğini belirten Hurma, şu ifadeleri kullandı:

"TERİM KİME, NEDEN KIZDI BİLMİYORUM"

"Ben objektif maç seyrediyorum. Fatih hoca kime kızdı, neden kızdı açıkçası bilmiyorum. Kendi tepkilerimizin çok haklı, yerinde ve doğru olduğunu biliyorum. Bunu uzmanlar da öyle söylüyor. Maçı televizyondan seyredenler de eski hakemler de bu şekilde söylüyor. Tek tek pozisyonlara girersem çok şey söylemem lazım ama penaltı pozisyonundan daha tehlikeli ve daha garip şeyler oldu sahada. Bunları yapmayalım, dikkat edelim. Aksi takdirde futbolumuz gerçekten kötüye gidiyor."

ONYEKURU YALANLAMASI VE TRANSFER İTİRAFI



Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile temaslarının olmadığını aktaran Hurma, ikinci yarıda daha güçlü bir takım olacaklarına dikkati çekerek, "Birkaç oyuncu daha aldık. Fakat onlar takımlarında oynadıkları için açıklamadık. Çok iyi oyuncular transfer ettik. İnşallah ikinci devre daha güçlü bir takım olacağız. Çünkü son dönemlerde hem pandemiden dolayı hem de bu başımıza gelen kartlardan dolayı çok geniş bir kadro oluşturma zorunluluğu oluşmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş arasında yaşananlara da değinen Süleyman Hurma, "Biz bu konudaki düşüncelerimizi aylar önce söyledik. Aylar önce söylediğimiz şeyleri şimdi tekrar burada söylemek istemiyorum. Bunu Kulüpler Birliği konuşsun çünkü Kulüpler Birliğinin başkanı ve yönetim kurulu var. Onlar bu konuyla ilgili konuşsunlar." diyerek sözlerini tamamladı.