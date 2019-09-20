Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7359
  • 6,3168
  • 276.526
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Süleyman Atlı: Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum

Süleyman Atlı: Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum

Süleyman Atlı: Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum

Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Süleyman Atlı, bundan sonraki hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Süleyman Atlı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada, serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde karşılaştığı Rus Zavur Uguev'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beklentisinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra uzun süre bu şampiyonaya hazırlanıyorduk. Dünya şampiyonu olup olimpiyatlara bu şekilde gitmek istiyordum. Nasip olmadı." dedi.

Minderde olduğu gibi minder arkasında ve kilo düşme konusunda psikolojik savaşın yaşandığını anlatan Süleyman Atlı, şöyle konuştu:

"Ben yaklaşık 1 aydan beri kilo kontrolü yapıyordum. Tam anlamıyla tam yüzde 100 performansla çıkamıyoruz maçlara, bunun da etkisi oluyor. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara iyi hazırlanıp altın madalya kazanmak."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Songül Karlı oğluyla birlikte görüntülendi
Jelena Karleusa, hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü
Onur Tuna'dan 'Doktor Ferman' yorumu
Sosyal medyada birbirlerine girmişlerdi... Şaşırtan hamle!
Merve Özbey evleniyor!
<p>Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin

Türk Yıldızları´na Kokpit İçinden Bakış

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rushmore Dağı'ndaki gizli oda da ne var?

Oğuz Boyu geleneğini Trabzon'da sürdürmeye çalışıyor