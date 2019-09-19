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Süleyman Atlı, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Süleyman Atlı, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı.

Süleyman Atlı yarın finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.

(AA)

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