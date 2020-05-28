Süleyman Akın: TFF'nin aldığı karara uyacağız, hedefimiz kümede kalmak

Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Akın, 12 Haziran 2020 günü Süper Lig’in kaldığı yerden devam etmesi ve küme düşmenin kaldırılmaması yönündeki TFF’nin kararı ile ilgili olarak, "Futbolun patronu TFF tarafından alınan karara uyacağız. 8 maçlık periyodu oynayacağız" dedi.
Korona virüs salgınının devam ettiği ülkemizde insan sağlığının herşeyin önünde olduğunu söyleyen Süleyman Akın, "Türkiye Futbol Federasyonu, maçların oynanması kararı aldı. Biz de Kayserispor olarak bu karara uyacağız. Bu sezonki hedefimiz kümede kalmak. Önümüzde 8 kritik maç var. Son haftanın son düdüğüne kadar mücadelemizi gösterip hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.
Süleyman Akın, "Umarım kısa sürede virüs salgını son bulur ve taraftarımız ile yeniden tribünlerde buluşuruz" ifadesinde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.
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