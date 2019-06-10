  • $5,8044
  • 6,565
  • 247.822
  • 93.594
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Haziran 2019 Pazartesi 11:47 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:47

Şükrü Hanedar, Ever Banega transferi için İspanya'ya uçuyor

Şükrü Hanedar, Ever Banega transferi için İspanya'ya uçuyor

Badou Ndiaye’nin yerine takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray’da İdari Direktör Şükrü Hanedar bu hafta Ever Banega transferi için İspanya’ya gidiyor.

Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Ndiaye'nin yerine oyuncu arayan Galatasaray'da ilk tercih Sevilla'da forma giyen Arjantinli 8 numara Ever Banega.

Menajeriyle birçok kez görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar şimdi de kulübü Sevilla ile masaya oturmak için harekete geçiyor. Banega trasferi için bu hafta oldukça kritik olacak.

5 milyon gözden çıkartıldı

İdari direktör Şükrü Hanedar bu hafta içinde Sevilla kulübü ile görüşmek için İspanya'ya gidecek ve şartları konuştuktan sonra teklifini sunacak. G.Saray'ın 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Sevilla'nın istekleri de önemli

Banega'nın sözleşmesi 2020 yılında sona ereceği için Galatasaray bu transferde önemli avantaja sahip. Ancak G.Saray'ın FFP anlaşması olduğu için Sevilla'nın ne kadar bonservis isteyeceği de kritik öneme sahip.

Sevilla’dan fazla kazanacak

Banega'yı Galatasaray dışında Boca Juniors da istiyor. Sevilla'da yılda 2.2 milyon Euro kazanan Banega'ya G.Saray'ın teklifi 3 milyon Euro olmuştu. Banega 65 kez Arjantin Milli Takım forması giydi.

7 milyon isteneceği iddia ediliyor

Galatasaray, Banega için 5 milyon Euro'yu gözden çıkartırken, Sevilla'nın 7 milyon isteyeceği iddia edildi.

(Takvim)

Ülkemize Kurban Olsunlar!

<p>A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı gün

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye en az 269 TL zam yapılacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.