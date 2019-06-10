Şükrü Hanedar, Ever Banega transferi için İspanya'ya uçuyor

Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Ndiaye'nin yerine oyuncu arayan Galatasaray'da ilk tercih Sevilla'da forma giyen Arjantinli 8 numara Ever Banega.

Menajeriyle birçok kez görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar şimdi de kulübü Sevilla ile masaya oturmak için harekete geçiyor. Banega trasferi için bu hafta oldukça kritik olacak.

5 milyon gözden çıkartıldı

İdari direktör Şükrü Hanedar bu hafta içinde Sevilla kulübü ile görüşmek için İspanya'ya gidecek ve şartları konuştuktan sonra teklifini sunacak. G.Saray'ın 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Sevilla'nın istekleri de önemli

Banega'nın sözleşmesi 2020 yılında sona ereceği için Galatasaray bu transferde önemli avantaja sahip. Ancak G.Saray'ın FFP anlaşması olduğu için Sevilla'nın ne kadar bonservis isteyeceği de kritik öneme sahip.

Sevilla’dan fazla kazanacak

Banega'yı Galatasaray dışında Boca Juniors da istiyor. Sevilla'da yılda 2.2 milyon Euro kazanan Banega'ya G.Saray'ın teklifi 3 milyon Euro olmuştu. Banega 65 kez Arjantin Milli Takım forması giydi.

7 milyon isteneceği iddia ediliyor

Galatasaray, Banega için 5 milyon Euro'yu gözden çıkartırken, Sevilla'nın 7 milyon isteyeceği iddia edildi.

(Takvim)