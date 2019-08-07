Şükrü Hanedar, Bakayoko için Londra'ya uçtu

Golcü dışında özellikle 6 numara takviyesi yapacak olan Galatasaray’da İdari Menajer Şükrü Hanedar, bu transfer için İngiltere’ye gitti. Chelsea’nin yıldız ön liberosu için pazarlık masasına oturuldu.

AKŞAM

G.SARAY’DA transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Bakayoko için resmi girişimler başladı. Golcü dışında 6 numara takviyesi yapacak olan G.Saray’da İdari Menajer Şükrü Hanedar, bu transfer adına İngiltere’ye gitti. Chelsea’de forma giyen Bakayoko’yu kiralamak isteyen Galatasaray’da, Şükrü Hanedar, İngiliz ekibi ve oyuncu ile görüşmek adına Londra’nın yolunu tuttu. Bu transferde somut ve hızlı adımlar atılması adına İdari Menajer Şükrü Hanedar’ın pazar gecesi İngiltere’ye uçtuğu öğrenildi.

CENK TOSUN HAMLESİ

Menajer Şükrü Hanedar, Chelsea Kulübü’ne 1.5 milyon euroluk kiralama bedeli ile resmi teklif sunarken İngilizleri ikna etmeye çalışıyor. Hanedar’ın ayrıca milli forvet Cenk Tosun için de İngiltere’de girişimlerde bulunacağı belirtildi. Hanedar’ın milli futbolcu ile bir araya gelmesi beklenirken Everton Kulübü’yle de görüşeceği öğrenildi. Kariyerine Rennes takımında başlayan Bakayoko; Monaco, Chelsea, Milan formaları giydi. Chelsea’nin 2017’de 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcu geçen sezon Milan’da kiralık olarak oynadı.