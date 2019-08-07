Şükrü Hanedar, Bakayoko için Londra'ya uçtu

AKŞAM
G.SARAY’DA transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Bakayoko için resmi girişimler başladı. Golcü dışında 6 numara takviyesi yapacak olan G.Saray’da İdari Menajer Şükrü Hanedar, bu transfer adına İngiltere’ye gitti. Chelsea’de forma giyen Bakayoko’yu kiralamak isteyen Galatasaray’da, Şükrü Hanedar, İngiliz ekibi ve oyuncu ile görüşmek adına Londra’nın yolunu tuttu. Bu transferde somut ve hızlı adımlar atılması adına İdari Menajer Şükrü Hanedar’ın pazar gecesi İngiltere’ye uçtuğu öğrenildi.
CENK TOSUN HAMLESİ
Menajer Şükrü Hanedar, Chelsea Kulübü’ne 1.5 milyon euroluk kiralama bedeli ile resmi teklif sunarken İngilizleri ikna etmeye çalışıyor. Hanedar’ın ayrıca milli forvet Cenk Tosun için de İngiltere’de girişimlerde bulunacağı belirtildi. Hanedar’ın milli futbolcu ile bir araya gelmesi beklenirken Everton Kulübü’yle de görüşeceği öğrenildi. Kariyerine Rennes takımında başlayan Bakayoko; Monaco, Chelsea, Milan formaları giydi. Chelsea’nin 2017’de 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcu geçen sezon Milan’da kiralık olarak oynadı.
Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.
Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
30 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katan Fikret Orman kendi dönemindeki 17. stoper transferine imza attı. Bu 17 transfer için toplam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Stoper satışlarında ise 29 milyon 800 bin euroluk müthiş bir gelir elde etti.
Stoper arayışlarını sürdüren Atalanta, Fenerbahçe'den ayrılan Martin Skrtel ile temasa geçti.
Kartal, forvete takviye için uzun süredir peşinde olduğu Yevhen Konoplyanka için kulübü Stuttgart’a son teklifini yaparak beklemeye geçti.
Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ve Beşiktaş, Eskişehirspor forması giyen Mehmet Özcan için yarış halinde.