Suçlulara kulüp satmayın!

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Newcastle'ın Suudi fonuna devrinin engellenmesini istedi. Premier Lig yönetimine mektup gönderen Hatice Cengiz, “Premier Lig'de böyle menfur eylemlere karışmış hiç kimseye yer olmamalı. Futbolun suçu örtbas etmek için araç yapılmasına izin verilmemeli” dedi.

AKŞAM

İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen ve cesedi yok edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan’ın, İngiliz Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almasının engellenmesini istedi. Cengiz adına Premier Lig yönetimine mektup yollayan avukat Rodney Dixon, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United’ı satın almasının engellenmesi çağrısında bulundu. Cengiz’in de Twitter hesabından paylaştığı mektupta, Premier Lig yönetiminden, satışın engellenmesi için gereken bütün adımların atılması talep edildi.

İNGİLTERE’DE GÜNDEM OLDU

“Premier Lig’de böyle menfur eylemlere karışmış hiç kimseye yer olmamalı” ifadesi kullanılan mektupta, satışın İngiliz futbolunun dayandığı ilkelere aykırı olacağı vurgulandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Newcastle United’ı satın almak suretiyle kendi imajını aklamak için İngiliz futbolunu istismar edeceği belirtilen mektupta, “Futbolun, örtbasın başka bir parçası haline gelmesine izin verilemez” ifadesi kullanıldı. Mektupta, “(Bu) adaletten ve uluslararası denetimden kaçma girişimidir” vurgusu da yapıldı. Mektup İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

CİNAYETİN EMRİNİ VERDİ

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı bir daha dışarı çıkamadı. Kaşıkçı’nın ölüm emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman tarafından verildiği iddia edilmişti.