Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Suat Serdar'ın golü Schalke'ye yetmedi: 1-1

Suat Serdar'ın golü Schalke'ye yetmedi: 1-1

Suat Serdar'ın golü Schalke'ye yetmedi: 1-1

Schalke 04, Bundesliga’nın 7. haftasında Veltins Arena’da Köln’ü konuk etti.

Ev sahibi ekibin 72. dakikada Türk asıllı futbolcu Suat Serdar’ın attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Köln, 90 artı 1. dakikada Jonas Hector’un attığı golle beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Schalke 04 puanı 14’e, Köln takımı da 4’e çıkardı.

İlk 11’de maça başlayan ve 90 dakika forma giyen Suat Serdar, bu sezon 3. golüne imza attı.

Schalke 04’te milli futbolcu Ozan Kabak'ın yedek kulübesinde görev beklediği maçta diğer Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu 61. dakikada Daniel Caligiuri’nin yerine oyuna dahil oldu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
<p>İsveç’in başkenti Stockholm’de yer alan Upplands-Bro ilçesinde esnaflık yapan Faruk Yıldız, Mitt

İsveç´teki Türk Esnaf, Yılın Kahramanı Seçildi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Akciğer rahatsızlığı olanlar dikkat! Bu meyveyi tüketenler iyileşiyor

Piyasa değeri 6 milyon dolar