Suat Arslanboğa'yı yakan hareket ortaya çıktı

MHK Başkanı Zekeriya Alp’in “VAR hakemi Halis Özkahya ile konuyu konuştum. Bana 'Kameralarda pozisyonu incelerken, Suat Arslanboğa devreyi bitirdi. Bizimle konuşmadı bile" demesinin yanısıra sahadaki hakemlerin aralarındaki konuşmalar da merak konusu oldu.

Lig Radyo, konuyla ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı.

Süper Lig Cemil Usta sezonu 5.haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçına Suat Arslanboğa, Serkan Ok, Hakan Yemişken, Hakan Ceylan, Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel altılısı atandı. Maçın iki kritik pozisyonundan ilkinde, Beşiktaş’lı Ljaiç, hakeme fiziki müdahalede bulundu ve ancak sarı kart gördü. Hakem Arslanboğa içinse en kritik an ilk yarının son anlarıydı. Douglas’ın, kaleciyle karşı-karşıya kalan Başakşehir’li Guldbransen’e yaptığı harekete rağmen, foulü Beşiktaş lehine veren Suat Arslanboğa ilk yarıyı hemen bitirmişti. Başakşehir lehine faul ve Douglas’a kırmızı kart gerektiren bu pozisyon sonrası, kamuoyu Arslanboğa’nın ve VAR ekibinin böyle yanlış bir kararı nasıl verdiğini merak etti.

Lig Radyo’nun edindiği bilgilere göre Arslanboğa’yı konuyla ilgili yanıltan kişi 2 numaralı yardımcı Hakan Yemişken… Yemişken, uzak taraftaki yardımcı olmasına rağmen pozisyonun hemen sonrasında Suat hocaya kulaklıktan ‘HÜCUM FAUL HOCAM, HÜCUM FAUL’ diye sesleniyor. Arslanboğa da Yemişken’in o andaki uyarısını dikkate alıp, pozisyonu Beşiktaş lehine süzüyor, oyunu başlatmadan da ilk yarıyı bitiriyor. ( Konuyla ilgili Lig Radyo haber merkezine ulaşan ilk bilgi daha akla yatkın ve pozisyona daha yakın olan 1 numaralı yardımcı Serkan Ok’un hücum faul uyarısı yaptığı yönündeydi. Ancak araştırmalarımız sonrasında uyarıda bulunanın uzakta olmasına rağmen Hakan Yemişken olduğu ortaya çıktı)

Peki konuda VAR’ın etkisi ve yetkisi? Zekeriya Alp’in verdiği bilgiye göre Halis Özkahya, Arslanboğa’nın kendileriyle temas etmediğini ifade ediyor. Suat Arslanboğa tarafından gelen bilgiler ise ‘ilk yarıyı bitirmesine rağmen, protokol gereği tekrar inceleme ve karar değiştirme şansı olmasına karşın’ VAR ekibinden kendisine bir uyarı gelmediği yönünde.

Konuyla ilişkili olarak ‘Başakşehir’in canı yandığı için hakemi bitirdi’ şeklinde eleştirilerde bulunan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ’ın ise maç sonu yaptığı açıklamalar dışında, Suat Arslanboğa’yı herhangi bir TFF merciine yazılı/sözlü şikayet etmediği gelen bilgiler arasında.

Ve başka çarpıcı bir detay… Konunun masaya yatırıldığı eğitim toplantısında Suat Arslanboğa’nın, MHK Başkanı Zekeriya Alp’i konuyla ilgili ikna ettiği, yanıltıldığını söylediği belirtiliyor. Buna rağmen MHK 2.Başkanı Oğuz Sarvan’ın geçmişten gelen kişisel anlaşmazlıkları dolayısıyla, Suat Arslanboğa’nın profesyonel sözleşmesinin feshi için bastırdığı ve kararın alınmasında etkili olduğu bildiriliyor.