TFF, Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu

Son olarak tartışmalı Beşiktaş - Başakşehir maçının orta hakemi, diğer tartışmalı maç olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının da VAR hakemi olan Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi.

SUAT ARSLANBOĞA KİMDİR?

1978 doğumlu Arslanboğa uzun yıllar profesyonel hakem olarak süper lig’de görev yapmıştır. Baba tarafından aslen Malatya’lıdır ve Malatya’da doğmuştur.

Bir röportaj’da abisinin zorlaması ile hakem olduğunu aslında hiç hakem olmak istemediğini belirtmiştir. En önemli özelliklerinden biriside cesaretidir. Cizre, Şırnak, Silopi ve Bitlis gibi yerlerde maçlar yönetmiş, fiziki gücünü ve kuvvetini buzda kros yaparak geliştirmiştir.

Hakemliğe 1996 yılında adım atmış, ilk profesyonel karşılaşmasını 26 Ağustos 2001 tarihinde yönetmiş, Süper Lig’e ise 2007 ve 2008 sezonunda çıkmıştır.