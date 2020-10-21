Stuttgart Rıdvan Yılmaz için teklif yaptı

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Almanya Bundesliga ekibi, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. Ocak ayında genç sol beki takıma kazandırmak isteyen Stuttgart, Siyah-Beyazlılar'dan bonservis bilgisi talep etti. Yönetim, yetenekli futbolcu için 5 milyon Euro değer biçti.

Siyah-Beyazlılar’ın alt yapısından yetişen oyuncular arasında yer alan Rıdvan Yılmaz, özellikle geçen sezon yıldızını parlatmıştı. Pandemi süreci sebebiyle Süper Lig’e verilen ara sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın’dan formayı kapan 19 yaşındaki futbolcu, geçen dönemde 7 karşılaşmada görev yapmıştı. Kara Kartal’daki çıkışının ardından Türkiye U21 Milli Takım’ının da formasını giymeye başlayan Rıdvan, Fabrice N’Sakala transferinin ardından yedek kulübesine geçiş yapsa da Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’ın transfer hedefleri arasına girmeyi başardı. Beşiktaş’la ilk teması kuran Stuttgart’ın, Ocak ayı için Siyah-Beyazlı yönetimden bonservis bilgisi talep ettiği ifade edildi.

Pazarlıklar başladı...

Rıdvan Yılmaz’dan uzun yıllar yararlanmayı planlasa da ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olmalarını göz önünde bulunduran Beşiktaş Yönetimi’nin, konuyu Başkan Ahmet Nur Çebi’ye ilettiği bildirildi. Çebi’nin de durum değerlendirmesinin ardından Rıdvan için 5 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. Bu kararın, Almanya ekibine iletildiği ve taraflar arasında pazarlıkların başladığı öğrenildi.