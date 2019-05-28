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28 Mayıs 2019 Salı 08:02 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 08:20

Stuttgart küme düştü, Ozan Kabak korkuttu

Stuttgart küme düştü, Ozan Kabak korkuttu

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Alman ekibi Stuttgart, play-out mücadelesinde Union Berlin'e elenerek küme düştü. Maçta bir hava topu mücadelesi sırasında genç futbolcumuz Ozan Kabak'ın kafası yarıldı.

Almanya'da İkinci Lig'i (Bundesliga 2) 3. sırada tamamlayan Union Berlin ile Birinci Lig'i (Bundesliga) 16. durumda bitiren Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği play-out etabı maçları tamamlandı.    

 İlk maçı Stuttgart'ta 2-2 eşitlikle tamamlanan eşleşmenin rövanşı,Berlin'deki An der Alten Försterei Stadı'nda oynandı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı. Union Berlin, deplasmanda oynanan ilk maçta aldığı 2-2'lik skorun avantajıyla Bundesliga'ya yükselirken, Stuttgart ise Bundesliga 2'ye düştü. Stuttgart, 1975 ve 2016'dan sonra üçüncü kez Bundesliga'da tutunamadı.     

Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservis bedeliyleStuttgart'a transfer olan milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. 

OZAN’IN KAFASI YARILDI

Maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, bir hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Holger Badtsuber ile sakatlandı ve kafası yarıldı. İki oyuncu da futbolseverleri korkuturken tedavilerinin ardından oyuna devam etti. Bundesliga'da sezonu 17 ve 18. sırada tamamlayan Hannover 96 ile Nürnberg takımları küme düşmüş, Bundesliga 2'de şampiyon olan Köln ile ikinci sırayı alan Paderborn ise Bundesliga'ya yükselmişti.     

              

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