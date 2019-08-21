Sturridge'le 3 sezon!

Trabzon, İngiliz oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 3 sezonluk anlaştı. Oyuncuya her yıl için 2 milyon euro imza parası ve 1.5 milyon eruo maaş verilecek. Kovulursa imza parası yok.

AKŞAM

KARADENİZ ekibinde beklenen bildirim dün KAP’a yapıldı. Uzun süredir Bordo-Mavililer’le görüşmelerde bulunan Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu, 3 sezonluk bir anlaşma yapıldı. Buna göre bu sezon için İngiliz oyuncu 2 milyon euro imza parası artı 1.5 milyon euro da garanti ücret alacak. Bunu takip eden diğer sezonlarda da forvet oyuncusuna Karadeniz ekibi tarafından 1.5 milyon euro garanti ücret ödenecek.

PERFORMANS KRİTERİ

Trabzonspor, Sturridge’in sözleşmesine çok kritik bir madde daha ekledi. Oyuncuya ödenecek 6 milyon euroluk imza parası, her sezon için 2’şer milyon euro olarak bölündü. Karadeniz ekibi Sturridge ile yola devam kararı verirse her sezon için 1.5 milyon euro artı, 2 milyon euro ödeyecek. Ancak yollarını ayırırsa imza parası vermeyecek.

% 8 KOMiSYON!

DANİEL Sturridge’in menajerlik parası da Trabzonspor tarafından ödenecek. Karadeniz ekibi, oyuncunun menajerine transfer ücretinin yüzde 8’i kadar menajerlik ücreti ödeyecek. İngiliz oyuncunun herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı ve AEK dönüşü takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Hedef; Sturridge’i F.Bahçe derbisine kadar hazır hale getirmek.