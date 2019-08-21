  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00
  • |
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:56

Sturridge'le 3 sezon!

Sturridge'le 3 sezon!

Paylaş

Trabzon, İngiliz oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 3 sezonluk anlaştı. Oyuncuya her yıl için 2 milyon euro imza parası ve 1.5 milyon eruo maaş verilecek. Kovulursa imza parası yok.

AKŞAM

KARADENİZ ekibinde beklenen bildirim dün KAP’a yapıldı. Uzun süredir Bordo-Mavililer’le görüşmelerde bulunan Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu, 3 sezonluk bir anlaşma yapıldı. Buna göre bu sezon için İngiliz oyuncu 2 milyon euro imza parası artı 1.5 milyon euro da garanti ücret alacak. Bunu takip eden diğer sezonlarda da forvet oyuncusuna Karadeniz ekibi tarafından 1.5 milyon euro garanti ücret ödenecek.

PERFORMANS KRİTERİ

Trabzonspor, Sturridge’in sözleşmesine çok kritik bir madde daha ekledi. Oyuncuya ödenecek 6 milyon euroluk imza parası, her sezon için 2’şer milyon euro olarak bölündü. Karadeniz ekibi Sturridge ile yola devam kararı verirse her sezon için 1.5 milyon euro artı, 2 milyon euro ödeyecek. Ancak yollarını ayırırsa imza parası vermeyecek.

% 8 KOMiSYON!

DANİEL Sturridge’in menajerlik parası da Trabzonspor tarafından ödenecek. Karadeniz ekibi, oyuncunun menajerine transfer ücretinin yüzde 8’i kadar menajerlik ücreti ödeyecek. İngiliz oyuncunun herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı ve AEK dönüşü takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Hedef; Sturridge’i F.Bahçe derbisine kadar hazır hale getirmek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Comolli Ogbonna seferinde

title

'Jailson çok heyecan verici'

title

Konoplyanka çözüldü

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Transferdeki açığı Yunus kapatacak
Transferdeki açığı Yunus kapatacak

Transferdeki açığı Yunus kapatacak

G.Saray, 2.9 milyon euroluk bütçe açığını kapatmak için Yunus Akgün ve Linnes’ten birini satmaya çalışıyor.

Yuto İtalya'ya dönüyor
Yuto İtalya'ya dönüyor

Yuto İtalya'ya dönüyor

İTALYAN basınına göre, Cristiano Biraghi’nin yerine sol bek arayan Fiorentina, daha önce uzun yıllar Serie A’da top koşturan Nagatomo’yu opsiyonları arasında tutuyor.

N'Koudou'yu bitiren Beşiktaş, İngilere'den bir transfer daha yapıyor
N'Koudou'yu bitiren Beşiktaş, İngilere'den bir transfer daha yapıyor

N'Koudou'yu bitiren Beşiktaş, İngilere'den bir transfer daha yapıyor

Burak Yılmaz’dan sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında yararlanamayan Beşiktaş’ta forvet transferi için düğmeye basılırken, İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın Steve Mounie için Huddersfield’le pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

'Falcao akıllı, başarılı olur'
'Falcao akıllı, başarılı olur'

'Falcao akıllı, başarılı olur'

Bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Cordoba, vatandaşını analiz etti: “Falcao kendine nasıl bakacağını biliyor. İstanbul çok özel bir şehir. Bazılarını şaşırtıyor ama Falcao o tarz biri değil. Akıllı bir golcü ve Türkiye’de başarılı olacaktır.”

Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni plan
Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni plan

Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni plan

Fatih Terim, Kolombiyalı yıldıza göre oyun planını değiştirecek. Eğer Falcao gelirse ve Diagne kalırsa onunla birlikte çift forvet olarak görev yapacak. Tek başına oynarsa Ryan Babel kendisine yakın oynayacak.

Haydi Fırtına, Komşu'da es!
Haydi Fırtına, Komşu'da es!

Haydi Fırtına, Komşu'da es!

FIRTINA bugün AEK ile UEFA Avrupa Ligi play-off maçına çıkıyor. İşte iki takımın da muhtemel 11’leri…

Fenerbahçe sol bek için 2 isimle görüşüyor
Fenerbahçe sol bek için 2 isimle görüşüyor

Fenerbahçe sol bek için 2 isimle görüşüyor

Fenerbahçe’de transfer listesinde yer alan çok sayıda sol bekle anlaşma sağlanamayınca Milan’ın 26 yaşındaki Uruguaylı’sı ilk sıraya alındı. Alman basını ise Sarı-Lacivertliler’in 25 yaşındaki Portekizli futbolcu için Borussia Dortmund’la el sıkıştığını ileri sürdü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.