Sturridge'in derdi bitmiyor!

AKŞAM

“Oram ağrıyor, buram ağrıyor” diyerek antrenmanlara katılmayan oyuncunun tavrından herkes rahatsız ancak kimse bunu dile getirmiyor. MR çekimlerinde sağlık problemine rastlanmayan Sturridge’nin, C.Palace başkanının söylediği gibi sorununun psikolojik olduğuna inanılıyor.