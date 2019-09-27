Sturridge'in derdi bitmiyor!
CRYSTAL Palace’ın eski başkanı Simon Jordan, Daniel Sturridge’nin transferinden önce Trabzonspor’u uyarmış ve “O problemli bir oyuncu. Onu takımımın ne soyunma odasında ne de antrenman sahasında görmek isterdim. Takımda ayrımcılık yaratan bir kişi” açıklamasını yapmıştı. Ancak buna rağmen “Bir umut takıma güç katar” diye transfer edilen İngiliz yıldız, geldiğinden beri sürekli bahane bularak idmanlardan kaçıyor.
AKŞAM
“Oram ağrıyor, buram ağrıyor” diyerek antrenmanlara katılmayan oyuncunun tavrından herkes rahatsız ancak kimse bunu dile getirmiyor. MR çekimlerinde sağlık problemine rastlanmayan Sturridge’nin, C.Palace başkanının söylediği gibi sorununun psikolojik olduğuna inanılıyor.