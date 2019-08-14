Sturridge'de Trabzon çalımı

İngiliz forvete talip olan Fenerbahçe’nin karşısına Trabzonspor çıktı. Fırtına, tecrübeli yıldızı bitirdi!

AKŞAM

UZUN süredir Türk kulüplerinin transfer gündeminde bulunan Sturridge’e şu ana kadar en iyi teklifi yapan takımın Fenerbahçe olduğu söyleniyordu. Ancak daha önce Trabzonspor’la transfer görüşmeleri yapan İngiliz futbolcu, yeniden Bordo-Mavililer’le temas kurdu ve anlaştı. 29 yaşındaki forvet daha önce verdiği, “İngiltere dışına çıkarsam Trabzonspor’da oynarım” sözünü de tuttu. Liverpool’la mukavelesi biten ve boşa çıkan Sturridge’le 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncu senelik 3 milyon euro kazanacak. Ayrıca İngiliz futbolcunun bugünkü Sparta Prag karşılaşmasını tribünden izleyeceği öğrenildi. Sturridge’in annesi ve menajeri olan amcası Türkiye’ye geldi ve son pürüzler giderildi.