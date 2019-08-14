Sturridge'de Trabzon çalımı

AKŞAM
UZUN süredir Türk kulüplerinin transfer gündeminde bulunan Sturridge’e şu ana kadar en iyi teklifi yapan takımın Fenerbahçe olduğu söyleniyordu. Ancak daha önce Trabzonspor’la transfer görüşmeleri yapan İngiliz futbolcu, yeniden Bordo-Mavililer’le temas kurdu ve anlaştı. 29 yaşındaki forvet daha önce verdiği, “İngiltere dışına çıkarsam Trabzonspor’da oynarım” sözünü de tuttu. Liverpool’la mukavelesi biten ve boşa çıkan Sturridge’le 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncu senelik 3 milyon euro kazanacak. Ayrıca İngiliz futbolcunun bugünkü Sparta Prag karşılaşmasını tribünden izleyeceği öğrenildi. Sturridge’in annesi ve menajeri olan amcası Türkiye’ye geldi ve son pürüzler giderildi.
Kamil Wilczek ve Miguel Borja’da henüz istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Ocak’taki ara transferde alamadığı Senegalli santrfor için İtalyanlara kiralama teklifi yaptı.
Fenerbahçe, İngiliz kulübü Nottingham Forest’in stoperi Yohan Benalouane’yi almak için harekete geçti. Fransız pasaportu da olan oyuncu sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.
Medipol Başakşehir’in elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yine sadece Galatasaray’la temsil edilecek Türkiye, Avrupa’nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor.
Liverpool’dan ayrılan golcü Sturridge’ye teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler, bu oyuncuya çok talibin olması nedeniyle rotayı Chelsea’nin kadroda düşünmediği Batshuayi’ye çevirdi.
Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edilen Arturo Vidal, Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Barcelona’nın 32 yaşındaki yıldızı, kendisine ‘Come to Beşiktaş’ yazan bir takipçisinin paylaşımını beğendi.
Başakşehir’in elenmesinin ardından G.Saray, Devler Ligi’nden ekstra 8.5 milyon euro alacak. Ayrıca bu sezonun prim sisteminde de tek galibiyete 2.7 milyon euro verilecek!
Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Steven Nzonzi’de mutlu sona ulaştı. KAP açıklaması geldi. Roma’dan 1+1 yıllığına kiralanan futbolcu için bedel ödenmeyecek. Maaşı ise 3.25 milyon euro olacak.