Sturridge'de mutlu son

AKŞAM
LİVERPOOL ile sözleşmesi sona eren Sturridge ile görüşen Trabzonspor, bu transferde mutlu sona yaklaştı. ESPN’de yer alan habere göre; İngiliz golcüyle ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da Bordo-Mavililer’in 2 yıllık sözleşme ve cazip bir maaş teklifiyle transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Golcü yıldızın şu anda Türkiye’de olmadığı ancak yetkilendirdiği menajerlerin Trabzonspor ile son detayları görüştüğü ifade edildi.Sturridge’i Fenerbahçe’nin de istediği ve oyuncunun bu kez Türkiye’ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
KARİYERİ PARLAK
Kariyerine Coventry altyapısında başlayan ve sırasıyla M. City, Chelsea, Bolton, Liverpool ve W.Brom formaları giyen Sturridge, Premier Lig’de 218 maça çıktı ve 77 gol, 30 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu, İngiltere Milli Takımı’nda da 26 maçta 8 gol attı.
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