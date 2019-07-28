  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 08:00
  • |
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 08:00

Sturridge yakın

Sturridge yakın

Paylaş

Fırtına’nın ‘Kara Sevdası’ her an resmi imzayı atabilir: Trabzonspor, her konuda anlaşmaya vardığı İngiliz golcüyü getirmek için yaptığı finansal anlaşmalar dahilinde çözüm arıyor. Gelecek hafta uzlaşma sağlanması ve imzaların atılması bekleniyor.

AKŞAM

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın, “Bir an önce alınsın” dediği golcü konusu hafta içinde çözüme kavuşabilir. Karadeniz ekibinin listesinde ilk sırada yer alan Daniel Sturridge ile her konuda anlaşmaya varılmış durumda. Ancak Trabzonspor’un yaptığı finansal anlaşmalardan kaynaklanan çerçevenin dışına çıkamaması, transferin gecikmesine neden oldu. Trabzonspor yönetimi hafta içinde 3 yıllık toplam maliyeti 9 milyon euro civarında olan Sturridge’in transferi için kaynak bulmak ve sorunu çözmek için çalışıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu transferle bizzat ilgileniyor.

İSTEYENİ ÇOK

Geçtiğimiz sezon Liverpool’la sözleşmesi sona eren Sturridge’yi, Newcastle United da istiyor. Ancak golcü oyuncu Trabzonspor’a söz verdiği için haber bekliyor. İngiltere’de 4 kulvarda 27 karşılaşmada oynayan Sturrigde 4 gol ve 2 asist yaptı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Cuellar atağı

title

Deniz Türüç Galatasaray'da

title

'İstanbul'da kalacağım'

Parkta Şoke Eden Olay! ''Bildiğimiz Bütün Duaları Okuduk''

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray bir transferi daha bitirdi
Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.

Anlaşma tamam! Fişek gibi sok bek
Anlaşma tamam! Fişek gibi sok bek

Anlaşma tamam! Fişek gibi sok bek

Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..

Samatta'da işlem tamam
Samatta'da işlem tamam

Samatta'da işlem tamam

Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.

Dev zirveden 4 yıldız çıktı! Harekat başlıyor
Dev zirveden 4 yıldız çıktı! Harekat başlıyor

Dev zirveden 4 yıldız çıktı! Harekat başlıyor

Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.

İnanılmaz teklifle geliyorlar! Bu kez gidici
İnanılmaz teklifle geliyorlar! Bu kez gidici

İnanılmaz teklifle geliyorlar! Bu kez gidici

Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.

Burak Yılmaz'da sıcak gelişme! Lecce...
Burak Yılmaz'da sıcak gelişme! Lecce...

Burak Yılmaz'da sıcak gelişme! Lecce...

Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lecce, bu transferden olumlu cevap alamayınca Khouma Babacar'ı gündemine aldı.

Avcı, başkanla aynı fikirde değil! 'Mutlaka alalım'
Avcı, başkanla aynı fikirde değil! 'Mutlaka alalım'

Avcı, başkanla aynı fikirde değil! 'Mutlaka alalım'

Fikret Orman, Abdullah Avcı’nın her ne kadar Enzo Roco’dan memnun olduğunu söylese de tecrübeli teknik adam stoper transferini ‘olmazsa olmaz’ olarak görüyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.