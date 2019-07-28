Sturridge yakın

Fırtına’nın ‘Kara Sevdası’ her an resmi imzayı atabilir: Trabzonspor, her konuda anlaşmaya vardığı İngiliz golcüyü getirmek için yaptığı finansal anlaşmalar dahilinde çözüm arıyor. Gelecek hafta uzlaşma sağlanması ve imzaların atılması bekleniyor.

AKŞAM

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın, “Bir an önce alınsın” dediği golcü konusu hafta içinde çözüme kavuşabilir. Karadeniz ekibinin listesinde ilk sırada yer alan Daniel Sturridge ile her konuda anlaşmaya varılmış durumda. Ancak Trabzonspor’un yaptığı finansal anlaşmalardan kaynaklanan çerçevenin dışına çıkamaması, transferin gecikmesine neden oldu. Trabzonspor yönetimi hafta içinde 3 yıllık toplam maliyeti 9 milyon euro civarında olan Sturridge’in transferi için kaynak bulmak ve sorunu çözmek için çalışıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu transferle bizzat ilgileniyor.

İSTEYENİ ÇOK

Geçtiğimiz sezon Liverpool’la sözleşmesi sona eren Sturridge’yi, Newcastle United da istiyor. Ancak golcü oyuncu Trabzonspor’a söz verdiği için haber bekliyor. İngiltere’de 4 kulvarda 27 karşılaşmada oynayan Sturrigde 4 gol ve 2 asist yaptı.