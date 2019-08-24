Sturridge tribünde! Trabzonspor-Yeni Malataspor muhtemel 11'ler

AKŞAM
Bordo-Mavili takımın yeni transferi Daniel Sturridge’nin de bu karşılaşmada takımı tribünden takip edeceği öğrenildi. Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Onazi ve Kamil Ahmet dışında eksik yok. Trabzon ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, Malatya ise Başakşehir’i 3-0 yenmişti.
MUHTEMEL 11’LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özdemir, Yalçın, Hadebe, Erkan, Donald, Fofana, Murat, Chalali, Bifouma, Jahovic
TRABZONSPOR bugün sahasında Malatyaspor’u konuk edecek. İşte iki takımın da ilk 11’leri…
“Başkan Fikret Orman tarafından, artık ekibin bir parçası olmadığım ve kalmamı istemedikleri iletildi. Ancak ben konuyu çözmek için çalışıyorum. İleride de bir basın toplantısı düzenleyip, bilgilendirmeyi yapacağım.”
GALATASARAY, Süper Lig’in 2. haftasında bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Cim-Bom, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıkacak. İşte iki takımın da muhtemel 11’leri…
Mustafa Cengiz, Falcao transferi ile ilgili sorulara böyle cevap verdi: CENGİZ: Transfer dönemi bitsin. Tüm sorularınıza samimiyetle tek tek cevap vereceğim. Ben de doldum çünkü. Hep ayaküstü bir şeyler söylüyorum. Bazı şeyler eksik kalıyor. Tam ifade olmuyor.
FORVET transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri…
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Başakşehir'in Fenerbahçe'ye Enzo Crivelli ile attığı golde, sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyadan kural hatası olduğuna dair itirazlarda bulundu.