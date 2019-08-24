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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 08:00
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:16

Sturridge tribünde! Trabzonspor-Yeni Malataspor muhtemel 11'ler

Sturridge tribünde! Trabzonspor-Yeni Malataspor muhtemel 11'ler

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TRABZONSPOR bugün sahasında Malatyaspor’u konuk edecek. İşte iki takımın da ilk 11’leri…

AKŞAM

Bordo-Mavili takımın yeni transferi Daniel Sturridge’nin de bu karşılaşmada takımı tribünden takip edeceği öğrenildi. Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Onazi ve Kamil Ahmet dışında eksik yok. Trabzon ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, Malatya ise Başakşehir’i 3-0 yenmişti.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özdemir, Yalçın, Hadebe, Erkan, Donald, Fofana, Murat, Chalali, Bifouma, Jahovic

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