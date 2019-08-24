SPOR GÜNDEMİ

Sturridge tribünde! Trabzonspor-Yeni Malataspor muhtemel 11'ler Sturridge tribünde! Trabzonspor-Yeni Malataspor muhtemel 11'ler TRABZONSPOR bugün sahasında Malatyaspor’u konuk edecek. İşte iki takımın da ilk 11’leri…

Q7: Başkan beni istemiyor Q7: Başkan beni istemiyor “Başkan Fikret Orman tarafından, artık ekibin bir parçası olmadığım ve kalmamı istemedikleri iletildi. Ancak ben konuyu çözmek için çalışıyorum. İleride de bir basın toplantısı düzenleyip, bilgilendirmeyi yapacağım.”

97 günlük hasret bitiyor! 97 günlük hasret bitiyor! GALATASARAY, Süper Lig’in 2. haftasında bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Cim-Bom, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıkacak. İşte iki takımın da muhtemel 11’leri…

'Ben de doldum' 'Ben de doldum' Mustafa Cengiz, Falcao transferi ile ilgili sorulara böyle cevap verdi: CENGİZ: Transfer dönemi bitsin. Tüm sorularınıza samimiyetle tek tek cevap vereceğim. Ben de doldum çünkü. Hep ayaküstü bir şeyler söylüyorum. Bazı şeyler eksik kalıyor. Tam ifade olmuyor.

Dabbur iddiası sürüyor Dabbur iddiası sürüyor FORVET transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri…

'Son sözü biz söyleyeceğiz' 'Son sözü biz söyleyeceğiz' Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.