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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00

Sturridge teklifi yapıldı

Sturridge teklifi yapıldı

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F.Bahçe, Trabzon’un da gündeminde bulunan İngiliz forvete haftalık 60 bin pound karşılığında 3 yıllık sözleşme önerdi. 29 yaşındaki golcü, yakın zamanda kararını verecek.

AKŞAM

İNGİLİZ gazetesi Daily Mail, Süper Lig’in 3 büyüğünün bonservisi elinde olan Daniel Sturridge için girişimlerini sürdürdüğünü yazdı. Habere göre; son olarak Fenerbahçe, henüz kimseyle anlaşmayan Daniel Sturridge’e haftalık 60 bin pounddan 3 yıllık sözleşme teklif etti. 29 yaşındaki oyuncunun birçok teklif aldığını belirten gazete, bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun kariyeri ile ilgili kararı kısa sürede vereceğini belirtti. Real Betis, Bologna, Marsilya ve DC United’ın da istediği İngiliz futbolcu için Fenerbahçe’nin teklifi senelik 3 milyon 300 bin euroyu buluyor. Daniel Sturridge, geçen sezon Liverpool forması ile çıktığı 27 maçta 4 kez fi leleri sarstı, 2 de asist yaptı. Sezon bitiminde mukavelesi yenilenmediği için boşa çıkan tecrübeli futbolcuyla uzun süre Trabzonspor da ilgilenmişti. Ancak mali şartlardan dolayı Bordo-Mavililer bu transferden vazgeçti.

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Sturridge teklifi yapıldı
Sturridge teklifi yapıldı

Sturridge teklifi yapıldı

F.Bahçe, Trabzon’un da gündeminde bulunan İngiliz forvete haftalık 60 bin pound karşılığında 3 yıllık sözleşme önerdi. 29 yaşındaki golcü, yakın zamanda kararını verecek.
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