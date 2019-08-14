Sturridge teklifi yapıldı

AKŞAM
İNGİLİZ gazetesi Daily Mail, Süper Lig’in 3 büyüğünün bonservisi elinde olan Daniel Sturridge için girişimlerini sürdürdüğünü yazdı. Habere göre; son olarak Fenerbahçe, henüz kimseyle anlaşmayan Daniel Sturridge’e haftalık 60 bin pounddan 3 yıllık sözleşme teklif etti. 29 yaşındaki oyuncunun birçok teklif aldığını belirten gazete, bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun kariyeri ile ilgili kararı kısa sürede vereceğini belirtti. Real Betis, Bologna, Marsilya ve DC United’ın da istediği İngiliz futbolcu için Fenerbahçe’nin teklifi senelik 3 milyon 300 bin euroyu buluyor. Daniel Sturridge, geçen sezon Liverpool forması ile çıktığı 27 maçta 4 kez fi leleri sarstı, 2 de asist yaptı. Sezon bitiminde mukavelesi yenilenmediği için boşa çıkan tecrübeli futbolcuyla uzun süre Trabzonspor da ilgilenmişti. Ancak mali şartlardan dolayı Bordo-Mavililer bu transferden vazgeçti.
DEPLASMANDA Prag’la 2-2 berabere kalan ve Avrupa Kupaları’nda tura çok yaklaşan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ için ismi geçen bir başka golcü Sassuolo forması giyen Khouma Babacar.
Schalke 04’ün Sportif Direktörü Jochen Schneider, “Beşiktaş’la görüşmeler sürüyor. Ama henüz netleşmedi” dedi. Ukrayna basını ise görüşmelerin olumlu gittiğini ve imzaların atılacağını duyurdu.
ESPN’in Güney Amerika edisyonu, uzun süredir yolu gözlenen Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferinin tamamlandığını duyurdu.
G.SARAY’DAN önce R.Madrid ve Barcelona formaları giyen Hagi, Neymar’ın olası Real Madrid transferi ve Messi-Ronaldo kıyaslamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Mahkemeden ‘Denetleme Kurulu’nun seçimi yönünde karar çıkması üzerine yönetim, bütün kurulları seçime götürmek için çalışma başlattı. 2 Eylül’e kadar Mustafa Cengiz yönetimi ‘Olaganüstü seçim’ kararı açıklayabilir.
F.Bahçe, Trabzon’un da gündeminde bulunan İngiliz forvete haftalık 60 bin pound karşılığında 3 yıllık sözleşme önerdi. 29 yaşındaki golcü, yakın zamanda kararını verecek.