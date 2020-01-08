Sturridge son 2 sezonda yapamadığını yarım devrede yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Stoper arayan Galatasaray'a Arsenal'ın yıldızı önerildi Stoper arayan Galatasaray'a Arsenal'ın yıldızı önerildi Kajer ve Murillo'da başarısız olan Galatasaray'a Arsenal forması giyen Mustafi'yi teklif ettiler.

Süper Lig'de tarihi karar! Dünyada ilk sıradayız... Süper Lig'de tarihi karar! Dünyada ilk sıradayız... Türkiye fiili olarak net yüzde 67'lik vergi oranı ile dünyada futbolcuların veya futbolcular için kulüplerinin en fazla vergi ödediği ülke oldu.

Trabzonspor'dan transfer bombası! Cimbom istiyordu... Trabzonspor'dan transfer bombası! Cimbom istiyordu... Trabzonspor Andrea Ranocchia'ya transferde talip oldu! Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu mevki için lider bir oyuncu bakan Trabzonspor, bir dönem adı Galatasaray ile de anılan ve Inter'de forma şansı bulamayan 31 yaşındaki İtalyan savunmacı Andrea Ranocchia'ya kanca attı.

Falette yakın! Falette yakın! F.BAHÇE, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette için harekete geçti.

Beckham'ın takımı Arda Turan'ı istiyor Beckham'ın takımı Arda Turan'ı istiyor Başakşehir ile olan kontratını karşılıklı olarak fesheden ve ara transferin son gününe kadar Galatasaray'ı bekleyecek olan Arda Turan yuvasına dönemezse, ABD ya da Katar'dan gelen teklifleri değerlendirecek. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Babel Ajax yolcusu Babel Ajax yolcusu Onyekuru transferi sonrası durumu tartışma konusu olan Hollandalı futbolcu için ülkesinden ve İngiltere’den talip çıktı. Oyuncunun menajeri Haatrecht, “Ajax, Babel’i 6 aylığına kiralamak istiyor” şeklinde konuştu.