Sturridge son 2 sezonda yapamadığını yarım devrede yaptı

Liverpool ve West Bromwich'te geçirdiği son 2 sezonda toplam 47 maça çıkıp 7 gol atan Daniel Sturridge, Trabzonspor'da sadece yarım sezonda bu rakama ulaştı.
Üst üste sakatlıklar geçirmesine rağmen hep iyi şekilde dönen İngiliz futbolcu, çıktığı toplam 13 resmi karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de gol pası verdi.
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Son olarak Kayserispor maçında 2 gol atan Sturridge, ikinci yarıda Fırtına'nın şampiyonluk yolunda en büyük kozu olacak.
(Fotomaç)
Kajer ve Murillo'da başarısız olan Galatasaray'a Arsenal forması giyen Mustafi'yi teklif ettiler.
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