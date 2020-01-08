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aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:30
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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:30

Sturridge son 2 sezonda yapamadığını yarım devrede yaptı

Sturridge son 2 sezonda yapamadığını yarım devrede yaptı

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Liverpool ve West Bromwich'te geçirdiği son 2 sezonda toplam 47 maça çıkıp 7 gol atan Daniel Sturridge, Trabzonspor'da sadece yarım sezonda bu rakama ulaştı.

Liverpool ve West Bromwich'te geçirdiği son 2 sezonda toplam 47 maça çıkıp 7 gol atan Daniel Sturridge, Trabzonspor'da sadece yarım sezonda bu rakama ulaştı.

Üst üste sakatlıklar geçirmesine rağmen hep iyi şekilde dönen İngiliz futbolcu, çıktığı toplam 13 resmi karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de gol pası verdi.
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Son olarak Kayserispor maçında 2 gol atan Sturridge, ikinci yarıda Fırtına'nın şampiyonluk yolunda en büyük kozu olacak.

(Fotomaç)

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