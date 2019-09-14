Sturridge şoku

AKŞAM

YARIN Gençlerbirliği’ni ağırlayacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Önceki gün hafif sakatlığı bulunan Sturridge ile sakatlıktan yeni çıkan Onazi, ilk bölümün ardından takımdan ayrı başka bir sahada çalışmıştı. Ancak tecrübeli forvet, dün sabah yapılan antrenmanda yer almadı. Sturridge’in kesin durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Öte yandan Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet, dünkü antrenmanın tamamında yer aldı.