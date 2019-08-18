Sturridge piyasa yapıyor

AKŞAM
LIVERPOOL’LA sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan ve birçok takımla anılan Daniel Sturridge’de menajerlik hesapları var. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun ailesi Trabzon’a gelmiş ve Sparta Prag maçını izlemişti. Ve İngiliz forvetle de 3 yıllık sözleşme üzerinde görüşüldüğü belirtilmişti. Oyuncunun menajerliğini yapan amcası Dean Sturridge, yeğeni için kulüplerin kapısını çalıyor, son olarak da Napoli’ye gitmiş.
İKİ İTALYAN TAKIMI DAHA VAR!
ArenaNapoli’deki haberde; Sturridge’in menajeri, Napoli’ye görüşebileceklerini söylüyor. Ancelotti’nin çalıştırdığı İtalyan ekibi ise İngiliz golcüyü düşünmediğini iletiyor. Napoli’den olumlu yanıt alınamayınca, Bologna ve Atalanta’ya gidildi. İki kulüp de istekleri karşılayamayacağını bildirdi. Haberin devamında F.Bahçe’nin de Sturridge’e teklif yapmadığını, menajerlerin daha fazla para kazanmaya çalıştığı belirtilmiş.
Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.
TRABZONSPOR, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu Kasımpaşa maçı ile açıyor.
Trabzonspor’a yakın olan Daniel Sturridge, menajeri tarafından başka kulüplere öneriliyor. İngiliz golcü, şimdi de Napoli’ye sunuldu. Ayrıca F.Bahçe’nin de bir teklifi olmamış. Amaç daha fazla para kazanmak!
Beşiktaş yöneticileri, Emre Kılınç’ı maç öncesi Sivasspor idarecilerden istedi. Emre de Beşiktaş’ta oynamaya çok istekli.
Fransız L’Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao’nun, Monaco’dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray’a imza atacağı vurgulandı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.