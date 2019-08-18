Sturridge piyasa yapıyor

Trabzonspor’a yakın olan Daniel Sturridge, menajeri tarafından başka kulüplere öneriliyor. İngiliz golcü, şimdi de Napoli’ye sunuldu. Ayrıca F.Bahçe’nin de bir teklifi olmamış. Amaç daha fazla para kazanmak!

AKŞAM

LIVERPOOL’LA sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan ve birçok takımla anılan Daniel Sturridge’de menajerlik hesapları var. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun ailesi Trabzon’a gelmiş ve Sparta Prag maçını izlemişti. Ve İngiliz forvetle de 3 yıllık sözleşme üzerinde görüşüldüğü belirtilmişti. Oyuncunun menajerliğini yapan amcası Dean Sturridge, yeğeni için kulüplerin kapısını çalıyor, son olarak da Napoli’ye gitmiş.

İKİ İTALYAN TAKIMI DAHA VAR!

ArenaNapoli’deki haberde; Sturridge’in menajeri, Napoli’ye görüşebileceklerini söylüyor. Ancelotti’nin çalıştırdığı İtalyan ekibi ise İngiliz golcüyü düşünmediğini iletiyor. Napoli’den olumlu yanıt alınamayınca, Bologna ve Atalanta’ya gidildi. İki kulüp de istekleri karşılayamayacağını bildirdi. Haberin devamında F.Bahçe’nin de Sturridge’e teklif yapmadığını, menajerlerin daha fazla para kazanmaya çalıştığı belirtilmiş.