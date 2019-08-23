'Sturridge kusursuz'

AKŞAM
LİVERPOOL.COM yazarı Joel Rabinowitz, Trabzonspor’la 3 yıllık anlaşmaya varan Sturridge konusunda kaleme aldığı uzun haber analizdeki bazı tespitler şöyle: Sturridge daha yüksek kalibreli bir davaya imza atmak için gidiyor. Türkiye tercihinde kesinlikle heyecan var. Kariyerinde bir dönemeç olabilir. Liverpool’un aksine kilit bir figür haline gelebilir. Liverpool tarihinin en iyileri arasındaydı. Vizyonu ve dar alandaki kurnazlığı onu böylesine eksiksiz, çok yönlü ve merkez golcüyü öne çıkartan yüksek bir kalibreye taşıyor. Ancak kişilik olarak gizemliydi. Ancak o Klopp’un fiziğe dayalı temposuna uymuyordu. Yine de bir krediyi hak ediyordu. Boynunda Ş.L. madalyasıyla gitti.
Falcao transferinin uzamasına neden olan olayı AKŞAM açıklıyor. Abdurrahim Albayrak, Falcao ile çektirdiği fotoğrafı yakın bir akrabası ile paylaştı. Albayrak’ın akrabası pozu dostlarıyla paylaşınca fotoğraf sosyal medyaya düştü. Bonservis istemeyen Monaco, Cim-Bom’dan 5 milyon euro istemeye başladı.
Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel’in bileti kesildi.
Diagne’yi satma konusunda başarılı olamayan Galatasaray’a Younes Belhanda için teklif geldiği öğrenildi. Al Nassr ve Al Ahli’nin Faslı yıldız için 13 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.
Olimpik Marsilya, Luiz Gustavo'nun ayrılık kararı alması ve mutsuz olması nedeniyle Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldı. İki kulübün aklındaki rakamlar arasındaki fark 3 milyon euro'ya indi.
Beşiktaş’la 4 yıllık anlaşma imzalayan Kevin N’koudou, Tottenham’dan 35 bin Pound haftalık alıyordu. Yıldız oyuncu Beşiktaş’a gelip oynamak için ücretini 29 bine indirdi. Yani sezonluk 312 Pound feda etti.
Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Abdullah Avcı’nın yardımcısı Orhan Ak, “Bulunduğum yere hiçbir zaman yük olmak istemem. Görevimi bırakıyorum. Kırgın değilim” diyerek istifa etti.
Trabzonspor’un anlaştığı Daniel Sturridge konusunda bir analiz de Liverpool.com’dan: Vizyonu, dar alandaki zekası kusursuz. Çok yönlü, golcüyü besleyen büyük bir yetenek.