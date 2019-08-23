'Sturridge kusursuz'

Trabzonspor’un anlaştığı Daniel Sturridge konusunda bir analiz de Liverpool.com’dan: Vizyonu, dar alandaki zekası kusursuz. Çok yönlü, golcüyü besleyen büyük bir yetenek.

AKŞAM

LİVERPOOL.COM yazarı Joel Rabinowitz, Trabzonspor’la 3 yıllık anlaşmaya varan Sturridge konusunda kaleme aldığı uzun haber analizdeki bazı tespitler şöyle: Sturridge daha yüksek kalibreli bir davaya imza atmak için gidiyor. Türkiye tercihinde kesinlikle heyecan var. Kariyerinde bir dönemeç olabilir. Liverpool’un aksine kilit bir figür haline gelebilir. Liverpool tarihinin en iyileri arasındaydı. Vizyonu ve dar alandaki kurnazlığı onu böylesine eksiksiz, çok yönlü ve merkez golcüyü öne çıkartan yüksek bir kalibreye taşıyor. Ancak kişilik olarak gizemliydi. Ancak o Klopp’un fiziğe dayalı temposuna uymuyordu. Yine de bir krediyi hak ediyordu. Boynunda Ş.L. madalyasıyla gitti.