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Sturridge can sıktı

Sturridge can sıktı

Trabzonspor’a geldiğinden beri sakatlıktan kurtulamayan tecrübeli forvet, bu kez de sağ aşil tendonu kılıfında ödem tespit edildiği için kadro dışı!..

AKŞAM

BÜYÜK umutlarla transfer edilmesine rağmen sürekli sakatlık yaşayan, bu yüzden idmanlara bile doğru düzgün katılmayan Sturridge, bugünkü Sivasspor maçının kadrosundan da çıkarıldı. Daha önce Trabzonspor Yönetimi içinde İngiliz forvete karşı rahatsızlık bulunduğu da iddia edilmişti. Üst üste sakatlıklar yaşayan Bordo-Mavililer’de en çok ihtiyaç duyulan anda Sturridge yine takımını yalnız bırakacak. Önümüzdeki günlerde Sturridge ilgili radikal kararlar alınabileceği öğrenildi. Kulüpten yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili şu resmi açıklama yapıldı: “Cumartesi sabahı sağ ayak aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge’in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir.

RİSKE EDİLMEYECEKTİR!

Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz, Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır.”

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